Louis Deletraz a besoin de résultats car il n’a pas de budget F1

Date publiée: 6 avril 2020

Signé en tant que pilote de réserve pour Haas, Louis Deletraz dit qu’il doit faire une bonne performance dans la Formule 2 de cette année car il n’a pas le budget pour acheter un siège F1.

Haas a annoncé plus tôt cette année que le joueur de 22 ans était l’un des deux pilotes de réserve de l’équipe pour le championnat de F1 2020.

Deletraz combinera ses fonctions de Haas avec son travail de Formule 2, en course pour l’équipe de Charouz.

Le pilote suisse a passé 2018 avec Charouz, terminant P10 du championnat, avant de s’installer à Carlin en 2019 où il était huitième.

Cette année, il est de retour avec Charouz et concède que ce sera une grande saison pour lui alors qu’il cherche à entrer en Formule 1 en 2021.

“J’espère que je pourrai avoir cette chance”, a-t-il déclaré lors d’une séance de questions / réponses avec FormulaRapida.net.

“Fondamentalement, bien sûr, si nous le disons clairement, je n’ai pas de budget pour acheter un siège en F1, donc cela doit venir de la performance.

«Je suis en F2, avec une équipe solide, j’ai de l’expérience donc je veux gagner, je veux toujours me battre sur le front et ensuite on verra où on finira.

«Je suis sûr que Haas avec Gene et Guenther suivront la saison et j’espère que si ça se passe bien, ils me donneront la chance.

“Honnêtement, je ne sais pas, nous n’en avons pas parlé mais je ferai de mon mieux pour les impressionner autant que possible.”

Nous espérons que le Suisse aura l’occasion d’impressionner plus tard dans l’année, à la fois au début de la saison F2 et au démarrage de la F1.

Mais il reste à voir combien de temps Deletraz obtient, le cas échéant, dans le Haas VF-20 au cours de cette saison.

«Je me sens vraiment bien, en fait je suis un pilote de réserve grâce à la superlicence, ce qui signifie que je peux monter dans la voiture à tout moment.

«Je continuerai à jouer mon rôle de développement cette année, bien sûr, c’est mon objectif principal, je le fais maintenant depuis près de deux ans, et nous avons une relation très forte avec Haas et tous les ingénieurs.

“Guenther Steiner et Gene Haas me font confiance dans ce travail, ce qui est une sensation agréable et je suis très heureux d’être un pilote de réserve en F1, pour moi, c’est une grande réussite qui me rapproche du rêve.”

