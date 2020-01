L’utilisation des médias sociaux par Lando Norris donne aux fans une meilleure «vision»

Date publiée: 25 janvier 2020

Lando Norris de McLaren a certainement présenté aux fans un tout nouveau monde de médias sociaux en F1, et il pense que c’est très important de le faire.

Norris, le plus jeune pilote sur la grille à l’âge de 20 ans, peut presque toujours être trouvé sur les réseaux sociaux et possède un catalogue apparemment infini de mèmes qu’il partage avec ses followers.

Au total, Norris compte plus d’un million de followers lors de la combinaison de ses comptes Twitter et Instagram, tandis qu’il est également actif sur la chaîne de streaming Twitch.

Et à un moment où la F1 essaie d’attirer un public plus jeune, Norris pense que son utilisation des médias sociaux est importante pour donner aux fans le genre d’informations en coulisses qu’aucun autre pilote ne fait actuellement.

Elle même. Lando. pic.twitter.com/OMgxFcXzXo

– Lando Norris (@LandoNorris) 22 janvier 2020

S’exprimant à Autosport International 2020, il a déclaré: «J’ai grandi dans ce domaine, et j’ai toujours été sur les réseaux sociaux depuis que je suis petit, trop tôt peut-être pour ce que j’aurais dû faire.

«Cela fait partie de ma vie, de vous donner les gars et les fans et quiconque est à la maison un meilleur derrière les coulisses, une meilleure connaissance de ce que fait un pilote de Formule 1, comment il agit, ce qu’il fait et ainsi de suite.

«C’est exactement ce que je veux faire, juste en profiter et donner aux gens quelque chose qu’ils ne voient pas avec beaucoup d’autres conducteurs.

«Avec le streaming sur Twitch et juste des gens qui me regardent à la maison jouer sur un simulateur ou jouer à des jeux ou autre, aucun autre pilote ne fait ça.

“Donc, c’est juste pour montrer ce que j’aime faire, pour donner aux gens une meilleure idée de ce que je fais, et j’espère qu’ils l’aiment.”

Norris a terminé sa première saison P11 au championnat des pilotes, récoltant 49 points impressionnants.

Il a également battu son coéquipier Carlos Sainz 11-10 en tête-à-tête des qualifications pour 2019.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.