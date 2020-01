Magnussen: Different Zandvoort sera un peu fou

Le plus récent ajout de la Formule 1 à son calendrier en pleine croissance – Zandvoort – a subi un nouveau profilage du circuit pour améliorer le spectacle de la course.

Zandvoort, à 30 km d’Amsterdam, devrait accueillir son premier Grand Prix depuis 1985 début mai. Le Grand Prix des Pays-Bas rejoindra le circuit urbain contemporain de Hanoi sur le calendrier 2020, portant le calendrier déjà compact à 22 Grands Prix pour la saison à venir.

Zandvoort est l’un des sites historiques les plus emblématiques de la F1, offrant un tour technique étroit qui récompense la bravoure et punit les erreurs du pilote.

Cependant, l’annonce du retour de Zandvoort au calendrier a fait craindre que l’étroitesse et l’ondulation dramatique de la piste conduisent davantage à une procession qu’à une course réelle.

Kevin Magnussen était l’un des nombreux pilotes qui étaient excités lorsque la nouvelle du Grand Prix des Pays-Bas a été annoncée l’année dernière, mais a ajouté: «le circuit est un peu fou, très étroit. Ce sera une course différente, très ascendante et descendante mais une piste vraiment unique. »

L’organe directeur du sport, la FIA, et le département de la performance des véhicules ont répondu rapidement à ces préoccupations et ont commencé à élaborer une stratégie pour améliorer l’action sur la piste.

Dirigé par Craig Wilson, le groupe de performance des véhicules a mis en œuvre des simulations sophistiquées de différents scénarios pour régir ce qui serait à la fois une solution efficace mais efficiente.

Craig Wilson a déclaré à Autosport plus tôt, “nous avons traversé de nombreuses itérations en réfléchissant à la façon dont nous pouvons changer les derniers virages pour étendre efficacement la ligne droite ou comment obtenir plus de temps et de distance à plein régime.”

Le résultat de nombreuses données de simulation a contraint la FIA à réorganiser le virage final du circuit – Arie Luyendyk – de 18 degrés. Le virage final maintenant incliné permettra aux pilotes de prendre le virage à plat avec le volet DRS grand ouvert, créant finalement des opportunités de dépassement au premier virage.

Initialement, la ligne droite de départ / arrivée était trop courte pour laisser suffisamment de temps aux pilotes pour se placer aux côtés de leur rival et réussir un dépassement. La largeur des voitures F1 2020 dépasse 2 m de longueur et le circuit étroit interdit les courses serrées.

Cependant, la FIA et la F1 sont satisfaites de l’achèvement du virage du dernier virage, estimant que c’est la solution pour enrichir la course sans enlever le caractère du circuit de Zandvoort.

Le Grand Prix des Pays-Bas devrait se dérouler du 1er au 3 mai en tant que cinquième manche de la saison de Formule 1 2020.

