Magnussen sur les objectifs et les attentes de la pré-saison

Date publiée: 17 février 2020

Kevin Magnussen concède que son enthousiasme ou son absence devant l’Australie dépendra de la performance de Haas au cours des deux prochaines semaines lors des tests de pré-saison.

Le pilote danois, disputant sa sixième saison en Formule 1, alignera à nouveau Haas sur la grille de Formule 1 2020.

Haas dévoilera officiellement sa voiture 2002, la VF-20, sur le circuit de Barcelone tôt mercredi matin.

Après un bref show and tell et quelques citations de relations publiques pour les médias, le joueur de 27 ans sera le premier des coéquipiers à effectuer les tours dans la nouvelle voiture.

Ce n’est qu’alors que Magnussen décidera si la première course de la saison est quelque chose à attendre ou à redouter.

“Je suppose que cela dépend de la façon dont le test de pré-saison s’est déroulé”, a-t-il expliqué.

“Si le test montre que vous avez une mauvaise voiture, l’attente pour la première course est un peu différente.

«De même, si vous savez que vous avez une bonne voiture, vous êtes très excité pour la première course.

«Je suis très excité pour le test cette année. Je suis convaincu que nous aurons une bonne voiture. “

Alors que Haas était cinquième du championnat 2018, la saison dernière, l’équipe est tombée au neuvième rang avec seulement 28 points au tableau.

Les deux années, Haas a une bonne pré-saison, mais une fois la campagne commencée, il y avait des fortunes contrastées.

“Je pense qu’en général, vous essayez d’approcher le test de la même manière indépendamment de vos propres attentes et de vos craintes ou inquiétudes”, a poursuivi Magnussen.

«Vous essayez de vous y prendre de manière professionnelle, et vous essayez d’aider l’équipe du mieux que vous pouvez. Vous devez faire ce qu’il faut pour vous mettre au courant.

“Alors vous avez juste l’espoir, et peut-être anxieux, d’acheter une bonne voiture.

«Vous devez simplement vous assurer d’aider l’équipe de la meilleure façon possible pour corriger les défauts ou les faiblesses de la voiture.

“Lors des deux derniers tests de pré-saison, l’équipe a fourni une voiture qui se sentait très bien et très compétitive.

«En 2018, cela s’est révélé très compétitif tout au long de la saison, ce qui nous a permis de nous classer parmi les cinq premiers.

“Nous ne l’avons pas atteint en 2019, mais au moins lors des tests de pré-saison, la voiture s’est sentie très rapide, et nous avons montré au cours de la saison qu’elle était parfois très rapide. Il y avait juste quelques faiblesses qui se sont révélées être un gros problème dans les courses.

«Je suis convaincu que l’équipe va fournir une autre bonne voiture cette année. J’espère que nous avons tiré les leçons des erreurs de l’année dernière afin que nous puissions avoir une bonne saison. Je suis très confiant là-dessus. “

