Marc Surer à l’ère du turbo · .

Marc Surer a conduit des voitures de F1 avec une puissance explosive – et pour des chefs d’équipe avec des tempéraments explosifs.

Il nous a parlé des deux pour le dernier opus de notre nouvelle série, My F1 Cars.

1979: Enseigne N179 et flèches A2

Surer a remporté le championnat de Formule 2 avec BMW en 1979 et a eu sa première chance de conduire une vraie voiture de Formule 1 cette année-là. Mais il n’a réussi à mettre l’Ensign sur la grille qu’une seule fois en trois tentatives et a admis que la voiture était décevante par rapport à sa machine F2 bien triée.

«Juste après avoir piloté l’une des meilleures voitures de Formule 2 avec beaucoup d’appui, la voiture à jupe, ce fut une déception. La Formule 1 avait moins d’adhérence dans les virages, même avec des pneus plus gros, donc c’était pour moi une étape vers le bas.

«D’accord, c’était probablement la voiture la plus lente de Formule 1 mais venir de la meilleure Formule 2 et sauter dans une mauvaise Formule 1 a été un grand choc. Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à ce que vous puissiez avoir tellement plus de puissance et moins d’adhérence. »

Il a eu un premier aperçu de ce qu’était une voiture de F1 plus compétitive lorsqu’une équipe qui jouerait un grand rôle dans sa première – Arrows – l’a invité à une course dans l’A2, avec laquelle Jochen Mass a marqué des points cette année-là.

«Les Arrows étaient une voiture impressionnante», se souvient Surer. «J’ai été impressionné par la facilité de conduite.

“Ils ne m’ont pas autorisé à y aller pendant un certain temps, ils ont dit que c’était juste pour une impression et pour la prise de photos et ainsi de suite et donc je ne peux pas vraiment comparer. Mais mon sentiment n’était pas aussi impressionnant de conduire une Formule 1 que je le pensais. »

1980: ATS D3 et D4

Le D4 a été clairement inspiré par le FW07Surer de Williams a commencé sa première saison complète en Formule 1 avec ATS, apportant le parrainage de la marque horlogère suisse Buler. L’équipe a commencé l’année avec le D3 conçu par Nigel Stroud de la saison précédente, mais l’a bientôt remplacé par un nouveau châssis écrit par Gustav Brunner et Tim Wardrop, qui était clairement inspiré par le succès de Williams FW07.

Le D4 était «une bien meilleure voiture» que l’enseigne, a noté Surer. «Il avait l’appui. Nous avions de l’adhérence. Ce fut un grand pas en avant. Cela ressemblait vraiment à une voiture de Formule 1. »

Mais malgré la présence de certains des meilleurs noms au sein de l’équipe de direction, le patron d’ATS, Guenther Schmidt, a rendu la vie imprévisible. «Ce fut une saison très drôle parce que nous avions un designer très talentueux, Gustav Brunner, et nous avions Jo Ramirez comme chef d’équipe», se souvient Surer. «L’équipe était basée en Angleterre et Guenther Schmidt était assis en Allemagne.

“Mais quand vous connaissez Guenther Schmidt, il veut tout savoir, et il ne faisait pas confiance à ce jeune designer. Donc, chaque fois que Gustav Brunner voulait essayer quelque chose, il devait obtenir l’approbation de Gunther Schmidt. »

Surer a rappelé un exemple notoire de Schmidt mécontent quand une nouvelle aile avant que l’équipe a testé avec succès à Silverstone a été présentée lors de sa première course avec l’équipe en Argentine.

“Guenther Schmidt est venu d’Allemagne en Argentine et il a dit” qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que cette aile avant? “Ils ont dit, nous l’avons testé à Silverstone, Jo Ramirez a expliqué que c’était plus rapide.”

Schmidt n’en avait pas: “” Mais je vous ai dit que je dois l’approuver, je ne veux pas mettre des choses sur la voiture sans mon approbation “. Et il a sauté sur l’aile et l’a cassée pour que nous ne puissions pas l’utiliser. “

Surer a évalué le D4, mais l’opposition l’a rattrapé rapidement.Schmidt n’a pas sauté sur le nouveau D4 lorsqu’il est arrivé à Kyalami, mais le malheur a empêché Surer de le piloter. Avant les qualifications de vendredi, lui et l’équipe ont découvert un problème avec un roulement de roue.

«Le roulement de roue a cédé et a poussé le [brake] coussinets en arrière. J’ai dû pomper la pédale. C’était vendredi et il y avait la première qualification [session]. Je suis entré et j’ai dit: «Je ne peux pas conduire la voiture comme ça».

“[They] dit, allez Marc, fais juste un tour pour qu’on ait le temps donc tu es qualifié au cas où il pleuvrait samedi. Nous avons donc mis de nouveaux pneus et je [went] pour un tour rapide même avec ce problème de frein. Mais ce à quoi je ne m’attendais pas parce que plus d’adhérence avec les pneus neufs, repoussé les patins de pédale plus en arrière et même en pompant la pédale, je n’avais pas de freins.

“Je n’ai pas eu le temps de pomper la pédale. J’ai essayé une fois, deux fois et j’étais dans la clôture et dans le mur. »

Au moment où Surer est revenu d’une blessure pour faire la course, la voiture n’était pas aussi compétitive qu’elle l’avait été en son absence. «C’était une amélioration, mais je pense que tout le monde s’est également amélioré. Les gens ont commencé à apprendre qu’avec une voiture à jupe, il fallait un châssis plus rigide.

«Donc, la voiture est sortie et j’étais à l’hôpital, je pense que la voiture a été un grand pas en avant, mais jusqu’à ce que je sois de retour, je pense que tout le monde s’est rendu compte aussi que vous devez avoir un châssis plus rigide et tout le monde a renforcé les voitures. “

1981: Ensign N180B et Theodore TY01

Son coéquipier, Geoff Lees, a couru sur la N180. Faute de conduire à plein temps pour 1981, Surer a commencé la saison de retour à Ensign, course par course. Au volant d’un remplaçant dans un Grand Prix du Brésil battu par la pluie à Jacarepagua, il a remporté une superbe quatrième place. Mais l’équipe de Mo Nunn était dans une situation financière désastreuse et recherchait un pilote avec plus de soutien.

“Avant Monaco, nous devions envoyer de l’argent à Cosworth pour obtenir le moteur”, se souvient-il. “Donc c’était vraiment de la main à la bouche.”

Le moteur s’est avéré payant. «J’avais des amis qui ont mis des autocollants sur la voiture pour financer cette course. Mais bien sûr, je sais qu’ils ne peuvent pas terminer la saison sans de gros sponsors.

“Puis après la course, [I got] sixième place, très heureux. Et puis Mo Nunn est venu me voir et m’a dit: “Je suis très heureux mais j’ai aussi une mauvaise nouvelle: Eliseo Salazar va reprendre la voiture parce que nous avons besoin de lui, nous ne pouvons pas survivre sans ça”. “

Surer était bientôt de retour dans une voiture à Theodore, après le déménagement de Patrick Tambay à Ligier. Mais après une première course prometteuse à Paul Ricard, un changement forcé de fournisseur de pneus a durement frappé la forme de l’équipe.

«Goodyear est revenu et Michelin a abandonné l’équipe. Cela signifie que les petites équipes devaient toutes aller chercher les pneus Avon et seules les meilleures équipes avaient des pneus Michelin ou Goodyear. Et le Theodore était indivisible avec des pneus Avon. Les pneus arrière Michelin sont probablement les meilleurs que j’ai jamais testés. »

Surer sentait que sa conduite, comme celle de Jacques Laffite, souffrait particulièrement du changement de caoutchouc. “Nous étions les seuls à vraiment freiner dans les virages”, a-t-il expliqué.

«J’ai eu ce style en karting. J’avais besoin d’un arrière stable pour cela. Et avec le pneu Avon, l’arrière était si lâche, d’autant plus que la voiture était équipée de pneus Michelin. »

Elle a également perturbé l’équilibre d’une voiture conçue pour Michelins. «Ils avaient également cette grande aile avant sur le dessus du châssis, comme une plaque. Ce qui a donné beaucoup d’appui, ce qui était fantastique, car sur le Michelin, vous avez toujours eu un sous-virage, donc vous vouliez plus d’appui à l’avant.

«Mais avec l’Avon, c’était le contraire. La voiture survirait en ligne droite! C’était tellement mauvais de conduire. Nous sommes revenus aux ailes avant normales et c’était au désastre, la voiture était si mauvaise. »

1982: Flèches A4 et A5

La vie à Arrows a bien commencé – Surer a marqué des points dans l’A4

La saison 1982 a vu Surer commencer ce qui s’est avéré être une association productive avec Arrows. Malheureusement, sa progression a été retardée par une blessure suite à un autre accident à Kyalami.

Après son retour, il a fait campagne au départ sur l’A4, puis est passé au nouveau châssis de l’équipe à la fin de l’année. “L’Arrows A4 était un châssis faible”, a-t-il déclaré. «Vous ne pouviez pas vraiment configurer la voiture parfaitement. C’était difficile. De plus, lorsque j’étais à l’hôpital, les autres n’ont presque jamais qualifié la voiture. »

Néanmoins, il a amené la voiture à six finitions dans le top 10 et à deux points – des points n’étaient attribués qu’aux six premiers à l’époque. Il termine l’année avec une septième place à Las Vegas lors d’une de ses deux sorties en A5.

“Plus tard dans l’année, nous avons obtenu l’A5, qui était essentiellement un châssis plus rigide et je pouvais le conduire à nouveau”, a-t-il déclaré. «J’étais confiant, même avec la douleur dans les jambes, j’allais beaucoup mieux.

«Ils ont amélioré le châssis et c’était plus facile à installer. mais ce n’était pas une voiture aussi fantastique. »

Surer n’a fait que deux départs en A5

1983-84: Flèches A6

Le Goodyear-shod A6, dont Surer ne tarit pas d’éloges

Sa deuxième année à Arrows a connu un bien meilleur départ après le remplacement de l’équipe par des pneus Pirelli. “Je me souviens des Arrows A6 avec les pneus Goodyear comme probablement ma voiture préférée de tous”, a-t-il déclaré.

«C’était une voiture avec laquelle on pouvait jouer. J’ai ressenti la relation entre la puissance et la maniabilité, c’était tout simplement parfait. Je pouvais jouer avec cette voiture comme je l’ai fait avec une voiture de Formule 2. C’était une relation entre puissance et maniabilité. »

Il a terminé les quatre premières courses dans le top 10, dont trois points. Mais c’est sa performance lors de la prochaine course sur un Monaco humide qui a contribué à assurer l’avenir de l’équipe, car il venait de décrocher un nouveau sponsor majeur dans le tabac Barclay.

Surer a failli prendre la troisième place à Monaco «A Monaco, j’ai eu de la chance», se souvient Surer. «J’ai commencé avec les pneus slicks sur le mouillé. Je courais en troisième position derrière la Williams jusqu’à [Derek] Warwick m’a renversé. Le turbo était un peu plus rapide en ligne droite et il a essayé de m’attaquer, mais il n’a atteint que mes pneus arrière, il m’a poussé et j’ai chuté. »

Warwick – qui figurera dans un prochain épisode de My F1 Cars – s’est ensuite excusé auprès de Surer. «C’était à 100% de sa faute. Mais ce qui est positif, c’est que je courais en troisième position pendant la majeure partie de la course, Barclay était tellement impressionné qu’ils ont signé le contrat pour toute la saison avec Arrows. »

Aucun autre point n’a suivi cette année-là et l’équipe a glissé vers l’arrière du terrain alors que son V8 Cosworth normalement aspiré a été dépassé par l’opposition turbo. Pour 1984, l’équipe n’avait finalement qu’une seule voiture turbo, mais Surer a préféré rester avec sa A6 éprouvée et de confiance pendant que Thierry Boutsen conduisait la nouvelle voiture.

«Nous avons dû commencer la saison 1984 avec la vieille voiture car nous n’en avions qu’une. D’abord, ils ont dit de course en course que nous changerions. En fait, j’ai décidé de dire que je resterai avec l’A6 jusqu’à ce que nous ayons deux A7 prêts. “

Surer “pensait que j’aurais peut-être une chance à certains endroits avec l’A6 parce que, comme je l’ai dit, j’aimais cette voiture” mais un autre changement de pneus – cette fois, le passage de Goodyear de la croix à la construction radiale – a transformé la maniabilité de la voiture pour le pire .

“Je devais prendre, disons, les” pneus turbo “qui ne convenaient pas du tout à l’A6. Et cela a fait de l’A6 une bête parce qu’elle a fait des choses qui étaient l’avantage de cette voiture l’année précédente, avec ces nouveaux pneus qui ont été faits pour 800 chevaux ou autre chose, tout à coup, vous n’avez pas fait monter la température dans les pneus arrière et tout cela problèmes. Ce n’était donc pas un moment heureux [while] J’ai dû attendre l’A7. »

Néanmoins, il a réussi à se qualifier premier parmi les voitures normalement aspirées à Kyalami, grâce à Manfred Winkelhock lui donnant un remorquage dans son ATS propulsé par BMW. «Je lui ai demandé si tu pouvais me remorquer. Alors il a dit: “D’accord, si j’ai fait mon tour de qualification, soyez là, et je ferai un tour supplémentaire et je vous donnerai le remorquage.” »Surer a pris la 23e place sur la grille et a couru à une impressionnante neuvième sur une piste qui favorisé les turbos.

1984: Flèches A7

L’A7 pourrait à peine contenir sa puissance turbo BMW

Quand il a finalement mis la main sur une voiture turbo F1, Surer a constaté qu’il ne manquait pas de grognement, mais pas grand-chose d’autre. «Ce n’était pas vraiment une bonne voiture. C’était la première expérience du turbo et je ne pensais pas vraiment que c’était une très bonne voiture. “

Les moteurs turbo beaucoup plus gros ont forcé des compromis de conception majeurs. «C’était une philosophie différente», a déclaré Surer. «Avec le Cosworth, le Cosworth faisait partie du châssis.

«Avec le turbo, vous ne pouviez pas faire ça, vous avez donc dû faire un cadre. Pour un ingénieur de nos jours, il n’était pas si facile de calculer la rigidité de ce cadre. Et j’avais l’impression que la voiture braquait à l’arrière, je me souviens l’avoir dit plusieurs fois, lorsque j’accélère. C’est parce que la voiture se tordait parce qu’il y avait beaucoup de – pas de puissance, de couple. Le couple avec le turbo était impressionnant. »

1985 Brabham BT54

Le moteur BMW de Brabham, qui a donné une puissance de 1400 chevaux en qualifications

Si la puissance du turbo BMW dans les Arrows était impressionnante, la prochaine expérience de Surer était autre chose. Oublié dans le froid lorsque la saison 1985 a commencé – Arrows l’a remplacé par Gerhard Berger et Surer est allé en rallye – il a reçu un appel inattendu pour rejoindre la meilleure équipe Brabham, l’équipe d’usine de BMW à l’époque, aux côtés du double champion du monde. Nelson Piquet.

Surer intervient lorsqu’il reprend le cockpit occupé à l’origine par François Hesnault sur le circuit Gilles Villeneuve. “Le Canada n’a pas été facile parce qu’il faisait froid, le pneu ne fonctionnait pas très bien”, a-t-il dit. «Je ne me sentais pas très bien dans cette voiture. J’ai terminé la course, c’était mon plan, juste pour faire quelques kilomètres sur la voiture. Mais je n’ai vraiment impressionné personne. “

Après quelques tests avec l’équipe, Surer est devenu convaincu qu’il y avait un problème avec son châssis. Mais le nouveau chauffeur hésitait à être vu faire des excuses.

«Je ne pouvais pas utiliser la configuration de Nelson et ma voiture faisait vraiment des choses étranges. [But] être nouveau dans l’équipe, venir dire que quelque chose ne va pas avec mon châssis est une mauvaise excuse.

«Surtout si vous savez que d’autres pilotes attendent juste pour avoir cette chance. Et nous avions Olivetti comme sponsor, ils adoreraient avoir un pilote italien. J’étais donc vraiment sous pression.

Surer s’est délecté du BT45 après un changement de châssis «Mais je savais que quelque chose n’allait pas avec mon châssis parce que lors des tests, je conduisais le T [space car] de Nelson et dans un test j’étais plus rapide que Nelson et c’était facile et je pouvais utiliser plus ou moins le set-up conduit par Nelson. Et puis je suis revenu dans ma voiture et j’ai senti quelque chose de mal. »

Un autre test à Zandvoort, a finalement convaincu Surer de faire part de ses préoccupations avec l’as de Brabham, Gordon Murray.

“Il a dit,” cela ressemble à un châssis souple – nous ferons un nouveau châssis pour Nelson de toute façon et ensuite vous pourrez avoir sa T-car “.”

La maniabilité du BT54 a été transformée – mais il est arrivé trop tard pour que Surer conserve sa place dans l’équipe. «À Brands Hatch, le Grand Prix d’Europe, j’ai eu pour la première fois un nouveau châssis et je courais deuxième, puis le turbo s’est cassé.

«Ensuite, nous sommes allés en Afrique du Sud, j’étais troisième, mais nous avons de nouveau eu un problème avec le moteur avec les bougies d’allumage. Puis je suis allé à Adélaïde, j’étais troisième et la pompe à injection s’est cassée. Mais après avoir eu cette T-car de Nelson, j’étais là. Mais il était trop tard car ils avaient déjà signé des contrats avec [Patrese] et De Angelis. “

1986 Flèches A8

Berger a quitté Arrows pour Benetton à la fin de 1985 et Surer est revenu dans son ancienne équipe. Mais les retrouvailles ne se sont pas bien passées.

“Je garde un mauvais souvenir de cette année car Arrows avait trois châssis différents”, a-t-il déclaré. «Je suis allé tester au Brésil avant la première course, j’ai fait un temps. Ils n’avaient qu’un seul châssis et Boutsen ne pouvait pas conduire, c’était Christian Danner et moi.

«J’ai fait un temps que je ne pouvais pas répéter en qualifications même avec plus de puissance et de pneus de qualification ou quoi que ce soit d’autre. Alors j’ai dit, qu’est-ce qui ne va pas ici? Finalement, j’ai découvert que les trois châssis étaient tous différents. J’ai le plus vieux. »

Surer a été repoussé quand il a demandé à essayer l’autre voiture de l’équipe. «Ils ont dit non, nous avons essayé l’année dernière, c’est très lent en ligne droite et vous ne devriez pas l’essayer.

«Mais je pense qu’ils me mentaient. Je pense que leur chauffeur était Boutsen et j’étais le chauffeur qu’ils devaient prendre Et ils n’avaient pas d’argent pour construire un nouveau châssis. Et avec mon expérience de l’année précédente, je savais quelle différence un châssis peut faire. »

Après une paire de neuvièmes places, la saison de Surer a connu une fin choquante quand il a écrasé sa Ford RS200 lors du rallye de Hesse. Surer a été grièvement blessé et son copilote Michel Wyder a été tué après que leur voiture a pris feu.

Surer n’est revenu dans un cockpit de F1 que l’année suivante, ce qui l’a convaincu de ne pas revenir.

«J’ai eu la chance de faire un test officiel à Hockenheim et j’ai fait un temps qui aurait été suffisant pour me qualifier pour la course.

«Mais j’étais assis dans la voiture et je disais« qu’est-ce que je fais ici? », Se souvient-il.

«Je me sentais vraiment au mauvais endroit. Puis j’ai su que c’était le moment, j’ai dit non, non, je ne reviendrai pas. »

Surer a tracé une ligne dans une carrière dans laquelle il avait un goût éphémère de puissance extrême en F1, a tordu d’excellents résultats de voitures inférieures à la normale et est presque alléchant près de finir sur le podium à plusieurs reprises.

