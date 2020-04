Marcus Ericsson remercie Daniel Ricciardo pour l’inclusion sous-estimée

Date publiée: 16 avril 2020

Marcus Ericsson a remercié Daniel Ricciardo de l’avoir inclus dans ses cinq meilleurs pilotes sous-estimés contre lesquels il a couru en Formule 1.

Une entrée dans le journal de l’Australien sur les réseaux sociaux a suscité de nombreux points de discussion après avoir parcouru la mémoire pour réfléchir à sa carrière en Formule 1 jusqu’à présent.

Son premier sujet de discussion a été une liste de conducteurs qui, selon lui, n’ont pas été crédités ou tout simplement un manque de réalisation quant à la qualité de certains conducteurs en général.

Ricciardo a estimé que Jenson Button était sous-estimé, même en tant que champion du monde, car sa saison 2011 où il avait battu Lewis Hamilton «juste et carré» est passée sous le radar, selon lui.

Sur la liste figurait également un ancien coéquipier de Tonio Luizzi, plus Roberto Merhi, et le regretté Jules Bianchi qui n’a malheureusement jamais pu atteindre son plein potentiel, ainsi qu’Ericsson qui a passé cinq saisons en Formule 1 mais n’a réussi total de 18 points.

“Marcus était toujours bien rapide quand nous traversions [the ranks]», A déclaré Ricciardo.

“En tant que junior, Marcus était très bien noté et je sentais que cette réputation ne durait pas vraiment quand il était en Formule 1. La vitesse, bien que ce soit définitivement là … Je sentais qu’il était probablement un peu sous-estimé.”

Ericsson, qui participe désormais à IndyCar, a apprécié les éloges du pilote Renault.

“Merci pour les aimables paroles, Daniel,” répondit Ericsson.

«Je me souviens encore très bien de mes années en F3, certaines des meilleures et des plus amusantes années de ma carrière.

«Le sport automobile (et la F1 en particulier) est un sport très complexe. Tant de bons pilotes dans le monde de la course. »

– Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) 15 avril 2020

