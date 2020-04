Mario Andretti: Lewis Hamilton a toujours eu une voiture «gagnante»

Date publiée: 13 avril 2020

Le champion de F1 de 1978, Mario Andretti, croit que Lewis Hamilton peut devenir le pilote le plus titré de tous les temps, mais il a toujours eu le bon équipement.

Actuellement, le Britannique participe à six championnats du monde, ce qui le place à un point du record de Michael Schumacher (sept).

Une fois la saison 2020 commencée, le Britannique cherchera à égaler le record détenu par Schumacher, une pensée que beaucoup n’auraient jamais égalée.

Andretti fait partie de ces personnes et il pense que Hamilton, dont il est un grand fan, a suffisamment de temps pour dépasser le total de sept de Schumacher.

Hamilton a remporté son premier championnat du monde en 2008 avec McLaren. Il a couru pour la tenue Woking de 2007 à 2012, avant de rejoindre Mercedes en 2013 où il a remporté cinq autres titres depuis.

Et Andretti a souligné le fait que Hamilton n’a jamais conduit une voiture qui ne pouvait pas gagner comme un facteur important derrière sa carrière légendaire.

“Eh bien, quand on regarde la Formule 1, évidemment [Hamilton’s] record parle de lui-même “, dit-il dans une vidéo sur le site Web de Yahoo Sport.

«Il est assez jeune pour devenir probablement le plus grand vainqueur de tous les temps. C’est un record que je n’ai jamais pensé que quiconque pourrait approcher, un record qui appartient à Michael Schumacher, bien sûr.

«Mais Lewis a toujours eu des voitures de compétition. Je ne me souviens pas dans sa carrière en Formule 1 si, à un moment ou à un autre, il était avec une voiture potentielle non gagnante.

«Il a fait son travail et il continue de le faire, alors je suis tout à fait d’accord. Évidemment, j’ai toujours été fan de lui et il est, j’en suis sûr, l’envie de nombreux autres pilotes. Il a l’équipement et il en profite et c’est ce qu’un chauffeur est censé faire. »

