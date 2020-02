Mark Webber prédit une plus grande domination de Lewis Hamilton en 2020

Date publiée: 26 février 2020

Mark Webber a déclaré qu’un défi «ginormous, ginormous» attend quiconque veut essayer de renverser Lewis Hamilton cette prochaine saison de Formule 1.

Hamilton offre de se joindre à Michael Schumacher en tant que sept fois champion du monde de Formule 1 et est un grand favori pour le faire en 2020.

Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen et Sebastian Vettel sont les principaux prétendants qui tenteront de l’arrêter, mais Webber pense que la dynamique Hamilton / Mercedes est encore trop forte.

“Je pense que Merc sera trop difficile à gérer pour eux, sur le plan opérationnel et avec Lewis”, a déclaré Webber au Sydney Morning Herald.

«L’unité de puissance est incroyablement fiable avec Mercedes, et Ferrari a montré des signes de faiblesse dans les phases de fiabilité.

«J’adorerais voir Ferrari assise au premier rang. ils étaient très bons en qualifications l’an dernier, mais il n’y a pas de points en qualifications, il faut organiser la course.

“C’est là que Mercedes et la stratégie et Lewis [comes in]. C’est tout. Ils vous déshabillent lentement.

“Rien contre Valtteri, [but] Hamilton est l’un des grands du sport au cours des 70 dernières années. Il est un casse-tête pour tout le monde. Je ne sais pas qui serait à l’aise à côté de lui.

«Il a donné à Fernando Alonso une petite retouche lors de la première saison de Lewis à ses côtés en F1. Lewis est un défi gigantesque et ginormeux pour n’importe qui. Valtteri fait ce qu’il peut, mais Hamilton est un gros problème pour l’opposition.

“Il a faim et il est toujours tenace et il se réinvente, et c’est la qualité extraordinaire qu’il a qui est super à regarder.

«Je pense qu’au milieu de sa carrière, quelques personnes craignaient que la carrière ne soit pas aussi longue que possible.

“Mais ensuite, il a vraiment réussi à remettre les choses ensemble, que ce soit sous la tutelle de [former Mercedes’ non-executive chairman] Niki Lauda et [team principal] Toto Wolff, j’aurais imaginé que cela avait une grande influence.

«Je sais qu’il a une bien meilleure relation avec son père, ce qui est formidable. Il est aussi stable que jamais dans sa vie du lundi au vendredi, et c’est donc un reflet de ses performances. “

