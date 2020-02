Marko: AlphaTauri passe de l’équipe junior à l’équipe sœur

La nouvelle Formule 1 d’AlphaTauri renommée bénéficiera d’un soutien plus direct de la part de Red Bull Racing – dans la mesure où les règles le permettent, explique Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

Présent pour le lancement somptueux de l’AT01 d’AlphaTauri à Salzbourg, Marko a expliqué que le changement de nom de Toro Rosso représente plus qu’un simple lifting pour l’équipe.

«Avec ce changement de nom et toute cette publicité et les fonds alloués à la promotion, la demande [for resources] a clairement augmenté », a déclaré Marko à motorsport-magazin.com

Lors du même événement, le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que son objectif était de terminer parmi les cinq premiers du classement du constructeur, tandis que Marko reconnaissait qu’il y avait eu un changement de dynamique avec l’équipe senior Red Bull.

«Il y a une transformation et une mise à niveau de l’équipe junior à l’équipe sœur. Tout ce qui est permis et dans la mesure où nos capacités sont suffisantes est [also provided] à AlphaTauri », a-t-il déclaré.

Cependant, les réglementations et les contraintes de temps signifient qu’il n’y aura pas simplement quatre voitures identiques sur la grille, mais Marko a indiqué que l’AT01 commencera la saison en tant que fac-similé du Red Bull RB15 de l’année dernière et adoptera les aspects du nouveau RB16 au fil des mois. continue.

«Bien sûr avec un décalage dans le temps, car avec le rythme de développement de Red Bull Racing, nous sommes plus que mis au défi nous-mêmes, en particulier dans cette première phase de la saison. L’arriéré est compris entre trois et six mois. La grande évolution a eu lieu chez Red Bull et cela ne peut être incorporé [at AlphaTauri] au milieu de la saison au plus tôt, voire pas du tout. »

En outre, Marko admet que certaines pièces qui ont été radicalement repensées par Red Bull pour 2020 – comme le nez et la suspension avant – sont peu susceptibles d’être vues sur la voiture sœur, étant donné la difficulté de les adapter à un concept plus ancien.

