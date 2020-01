Marko: Aucune équipe ne veut donner à Hamilton 66 millions de dollars

Helmut Marko de Red Bull a plongé dans la saga des contrats en cours entre Lewis Hamilton et Mercedes, suggérant que le Britannique pourrait avoir du mal à obtenir l’indemnisation qu’il demande.

Après avoir à nouveau signé son propre pilote Max Verstappen pour un nouveau contrat de trois ans, Marko pense que le chiffre de 66 millions de dollars qui est lancé dans les rapports est bien ce que Hamilton demande, mais pourrait être trop pour les Silver Arrows.

“Lewis est un champion du monde à six reprises et très important pour Mercedes en termes de sport et de marketing”, a déclaré le pilote de 76 ans à Auto Bild.

«Je pense qu’il est conscient de sa valeur et de là il pousse vers certaines demandes… [however] Je crois qu’aucune équipe, pas même Mercedes, ne sera prête à dépenser de telles sommes pour un pilote. Ou peut-être seulement Ferrari. “

Son contrat devant expirer à la fin de la saison 2020, Hamilton a provoqué un véritable tapage dans le paddock de F1 à la fin de l’année dernière après que la presse italienne eut annoncé qu’il avait eu deux réunions avec le patron de Fiat, John Elkann. Si Marko a raison sur ses demandes, la Scuderia pourrait devenir son seul prétendant.

