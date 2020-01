Marko ferme la porte sur l’avenir de Vergne en F1 avec Red Bull

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a pratiquement exclu un retour en Formule 1 pour Jean-Eric Vergne qui a grandi en stature et en expérience, avec succès, en dehors de l’élite.

Vergne, maintenant âgé de 29 ans, a couru pour Toro Rosso entre 2012 et 2014, mais depuis qu’il a été évincé par Red Bull, il s’est imposé comme l’un des meilleurs pilotes de Formule E, remportant le titre à deux reprises.

Mais le patron de Red Bull, Marko, a déclaré à motorsport-total.com: «Vergne gagne maintenant en Formule E, mais le profil des exigences est complètement différent de ce dont nous avons besoin en Formule 1.

Marko a déclaré que si le Français revenait en F1, il serait “plus ou moins un nouveau venu” et “il faudra une saison entière pour s’habituer aux particularités des pneus Pirelli”, a expliqué le 76-year-old.

Le programme de pilotes dirigé par Marko de Red Bull est notoirement difficile, mais Marko insiste sur le fait qu’il est couronné de succès. En effet, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Max Verstappen sont tous devenus vainqueurs de la course, et Daniil Kvyat, Pierre Gasly et Carlos Sainz ont tous été sur le podium.

«Nous sommes satisfaits et fiers», insiste Marko. «Et nous sommes massivement copiés. Sauf qu’aucun des autres programmes n’est proche de ce que nous avons accompli. »

Enfin, Marko a admis qu’il était possible que Red Bull fasse un changement de pilote supplémentaire en 2020, après que Pierre Gasly et Alex Albon aient échangé leurs sièges l’année dernière: «Tout est possible. Mais j’espère que non. “

.