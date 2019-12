Marko: Hamilton est toujours meilleur que Verstappen

Le consultant en pilotes de Red Bull Helmut Marko a déclaré publiquement que Lewis Hamilton était toujours le meilleur pilote que Max Verstappen.

L'ancien vainqueur du Mans devenu pilote de Red Bull était un attaquant parmi les dix discussions audacieuses menées par Motorsport-Total.

La seule «thèse» présentée pour discussion était: «Même si Lewis Hamilton est six fois champion du monde: Max Verstappen est maintenant le pilote le plus rapide et le meilleur de la Formule 1.»

Il est intéressant de noter que Marko, dont la «découverte» et la promotion rapide de Verstappen est une légende, a rétorqué que «dans son ensemble, Hamilton est toujours le meilleur. Il a une vitesse de base incroyable et, bien sûr, il a de l'expérience. Nous l'avons vu encore et encore. "

Il a poursuivi en expliquant comment le pilote Mercedes est presque «invisible» dans la pratique «mais dès le début des qualifications, il fait des tours.»

Marko a également été particulièrement impressionné par la course automobile de Hamilton au cours de la saison au cours de laquelle il a remporté huit des 12 premières courses et cite le Grand Prix de Monaco à titre d'exemple: «Conduire dans les voies où personne ne peut dépasser, en préservant ses pneus était intelligent .

«Il a l'expérience de Max et c'est un énorme avantage. Bien sûr, il a de la chance d'être surtout au sommet où la vie est plus facile. Mais nous voulons changer cela l'année prochaine! », A averti Marko.

.