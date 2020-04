Marko: les commentaires du camp de Corona se sont trompés

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a clarifié ses commentaires controversés sur le «camp» des coronavirus lundi, affirmant qu’il ne suggérait pas que ses conducteurs devraient attraper le virus.

Selon Marko, sa ligne très médiatisée n’était qu’une réponse facile à une question posée par le diffuseur autrichien ORF.

“Bien sûr, ce n’est pas vrai. Il ne s’agissait pas d’infecter délibérément quelqu’un. Cela a mal tourné dans l’interview, car il a également été coupé », a déclaré Marko à f1-insider.com.

“En Autriche, vous êtes submergé par la couronne dans les médias. Qu’il s’agisse de télévision, de radio ou de journaux: tout tourne autour du virus. Même notre utilisation de la moquerie, pour laquelle l’Autriche est tenue en haute estime au-delà de ses frontières, est étouffée dans l’œuf dans des moments comme ceux-ci.

“Une chose est sûre: je n’enverrai pas volontairement mes enfants à la guerre.”

Néanmoins, Marko a affirmé qu’il tenait sérieusement à organiser un camp d’entraînement pour ses pilotes pendant l’actuel hiatus induit par le coronavirus de la Formule 1, réitérant ses déclarations précédentes selon lesquelles la gravité du virus avait été surestimée.

“Si des gens de mon âge, le groupe le plus à risque de tous, peuvent survivre à la maladie, il est juste de dire que les jeunes athlètes compétitifs bien entraînés comme nos pilotes de course devraient au moins avoir moins peur des conséquences”, a-t-il expliqué. «C’est la seule raison pour laquelle nous avons envisagé d’organiser le camp d’entraînement malgré le danger de Corona. Surtout, cela devrait distraire les garçons et les garder en forme. Mais il n’a jamais été question de contagiosité délibérée. »

«Bien sûr, vous devez être prudent et essayer de maîtriser la pandémie dès que possible. Mais s’il vous plaît avec un sens des proportions. Je suis sûr que le virus m’a attrapé en février. J’ai eu un rhume de dix jours avec tous les symptômes attribués au virus.

«Quand je me suis envolé pour Melbourne pour le Grand Prix prévu, je me sentais mieux. Sur le vol de retour, j’ai dû faire une escale à Dubaï. Il y avait des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Des dizaines de milliers de personnes de différentes nations se pressaient dans un espace très confiné. Mais contre toute logique, je n’étais pas infecté. Probablement parce que j’étais déjà résistant. »

