Marko: Max sait qu’il ne remportera pas le championnat au premier virage

Les aspirations de Max Verstappen au championnat le verront adopter une approche plus mesurée des courses cette saison, selon le conseiller de Red Bull Helmut Marko.

Marko a déclaré à Kronen Zeitung que le Néerlandais cherchera à choisir ses batailles en piste afin d’extraire le maximum de points de chaque week-end.

“Vous pouvez vous attendre à un Max qui ne se lancera pas avec un couteau entre les dents à Melbourne”, a-t-il souligné.

“[He] sait que vous ne remporterez pas le titre mondial dans le premier virage, ni dans la première course, mais avec des positions de tête constantes. “

De même, Marko s’attend à une amélioration de la part de son coéquipier, Alexander Albon, qui commencera l’année chez Red Bull après s’être déplacé en face de Toro Rosso au milieu de la saison dernière.

«Il a rejoint une équipe de haut niveau l’an dernier après six mois, mais en raison de son expérience et d’une meilleure préparation, il doit bien sûr en faire plus, devenir plus fort en qualifications et généralement plus cohérent. Mais je suis convaincu qu’il y parviendra. »

Une équipe qui, en 2019, a remporté trois victoires et terminé troisième au classement du constructeur, Marko espère que son appariement de pilotes et le développement ultérieur des fournisseurs de moteurs Honda suffiront à remettre Red Bull dans la course au titre.

«Les batteries fonctionnent déjà à nouveau à pleine puissance. Le déploiement aura lieu le 12 février, le premier test en trois semaines – et nous avons un grand objectif: nous voulons être le premier challenger de Lewis Hamilton! »

