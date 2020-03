Marko: Nous nous rapprochons de notre objectif

Helmut Marko de Red Bull a révélé sa satisfaction avec la voiture 2020 de l’équipe, suggérant que cela donne au pilote Max Verstappen une chance réaliste de devenir le plus jeune champion du monde de Formule 1.

S’adressant à la chaîne de télévision allemande RTL, l’appelant de longue date du groupe de boissons énergisantes a indiqué qu’il avait de grands espoirs pour la saison 2020 après avoir vu le nouveau RB16 en test.

«Le nouveau RB16 fait ce que nous attendions et ce que nous espérions. Nous commençons donc la saison avec un bon feeling et nous nous rapprochons de notre objectif: faire de Max Verstappen le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1. »

La dernière année où Verstappen peut atteindre cet objectif, le Néerlandais aurait 23 ans et 61 jours s’il remportait le titre le dernier jour de la saison, le 29 novembre à Abu Dhabi. Le détenteur du record actuel, Sebastian Vettel, avait 23 ans et 134 jours lorsqu’il a remporté son premier championnat de pilote avec Red Bull au cours de la saison 2010.

N’ayant pu rivaliser avec Mercedes et ses pilotes pour les titres au cours des six dernières saisons, Marko pense que cette année sera différente, même s’il reste de nombreuses incertitudes après deux semaines de course à Barcelone.

«Les tests sont une question de tromperie et de camouflage, car personne ne montre toute sa main. Mais ce qui est certain, c’est que nous sommes bien mieux préparés que nous ne l’avons été ces dernières saisons. Je pense que nous nous dirigeons vers Melbourne pour pouvoir nous battre avec Mercedes pour la victoire. »

