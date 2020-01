Marko: Pierre devrait prendre une partie du blâme

Selon le Dr Helmut Marko, Pierre Gasly doit assumer sa part de responsabilité pour son passage décevant avec Red Bull l’année dernière.

Le Français a exprimé son mécontentement quant à la manière dont sa rétrogradation à Toro Rosso a été gérée, révélant que “certaines promesses n’ont pas été tenues”.

Mais le patron Marko a déclaré à l’édition russe de motorsport.com: «Il me semble que Pierre devrait en être responsable.

“Il est venu à Red Bull et n’a vu qu’un seul but devant lui – Verstappen”, a-t-il déclaré. “Personne d’autre.

«S’il avait accepté dès le début que Max est toujours plus rapide, et a essayé de se rapprocher progressivement de lui – mais il a essayé de changer son style, a essayé de réduire l’écart par d’autres moyens, changer quelque chose, essayer d’attaquer plus fort. Et cela a conduit à un échec complet », a déclaré Marko.

“Cependant, son retour (à Toro Rosso) a été incroyable”, a-t-il insisté.

En effet, Marko a déclaré que Gasly a fait face à un retour dans l’équipe junior de Red Bull Racing beaucoup mieux que Daniil Kvyat avait quelques années avant lui.

“À de tels moments, vous comprenez l’importance de la psychologie”, a déclaré Marko.

«Si j’avais dit que je m’attendais à un tel retour de sa part (Gasly), je mentirais. Mais contrairement à Kvyat, qui était complètement brisé, Gasly a fleuri. Ce qui a eu de la chance pour lui et pour nous aussi.

«Pierre est revenu à Toro Rosso et est devenu instantanément le même Gasly que nous avons invité (à Red Bull).

«Je pense qu’il a appris une leçon et tiré les bonnes conclusions de ces six mois chez Red Bull. Je pense qu’il peut accomplir beaucoup de choses à l’avenir », a ajouté Marko.

Il rejette également l’idée que Gasly a été sous-évalué ou «rétrogradé» par Red Bull.

“Nous parlons de Formule 1”, a déclaré Marko. «Savez-vous combien de milliers de conducteurs rêvent d’obtenir une place ici?

«Il gagne toujours beaucoup d’argent et est toujours dans le meilleur championnat du monde. Je dirais que c’est une chance, une nouvelle opportunité, mais pas un déclassement. »

Et bien que Marko soit satisfait de Gasly à Toro Rosso, il n’en va peut-être pas de même pour le Kvyat plus expérimenté, qui a obtenu sa rétrogradation Red Bull en 2016.

Lorsqu’on lui a demandé si le Russe pouvait encore espérer un futur retour dans la meilleure équipe, Marko a répondu: «Oui, je le pense.

«Il doit encore ajouter de la cohérence, mais il a eu une très bonne dernière course à Abu Dhabi.

«Le podium à Hockenheim a également été formidable, mais si nous parlons des horaires des ordinateurs portables et de la façon dont il a travaillé avec les pneus, alors Abu Dhabi a été sa meilleure course de la saison.»

