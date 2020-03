Marko voulait que les pilotes de Red Bull soient délibérément infectés par le coronavirus

Toujours controversé et direct, le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a déclaré qu’il avait l’idée d’organiser un «camp Corona», dans lequel ses pilotes seraient infectés par le coronavirus, puis généreraient une immunité. Parmi eux se trouvaient entre autres Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly et Daniil Kvyat.

S’adressant à la chaîne autrichienne ORF, le manager de 76 ans a déclaré: “Nous avons quatre pilotes de Formule 1 et huit ou dix juniors. L’idée était d’organiser un camp où nous pourrions économiser cela, mentalement et physiquement, un temps mort. Et ce serait le C’est le moment idéal pour l’infection à venir. Ce sont des hommes jeunes et forts, en très bonne santé. De cette façon, ils seraient préparés au début de l’action et ils peuvent être prêts pour ce qui sera probablement un championnat très difficile une fois qu’elle aura commencé. “

Cependant, la proposition de l’ancien pilote autrichien a été rejetée. Sur ce, il a déclaré: “” Cela a été discuté en petit groupe et n’a pas été reçu positivement. “

Marko n’a pas exclu d’avoir eu COVID-19 il y a quelques semaines: “J’ai eu un rhume sévère en février. Je pense que les symptômes auraient pu provenir du coronavirus. C’était quelque chose que je n’avais jamais eu avec cette intensité.”

Enfin son avis sur la proposition d’avoir un format de Grand Prix en seulement deux jours par épreuve pour commencer à rattraper le temps perdu et se terminer en janvier 2021, l’Autrichien a déclaré: “Ce serait plus excitant car cela ne pourrait pas être pratiqué et de nombreuses incertitudes Ils entreraient en jeu. Et si vous aviez un champion du monde en janvier, ce serait bien. Nous avons choisi de supprimer les tests et ce serait plus attractif au même prix “, a déclaré Marko.

