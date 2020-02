Marrakech ePrix: Da Costa domine avec DS Techeetah

Le pilote de DS Techeetah Antonio Felix da Costa, partant de la pole, a ouvert la voie au E-Prix de Marrakech 2020, suivi de près par l’homme qui l’a remplacé chez BMW iAndretti Motorsport Max Guenther en deuxième et Nyck de Vries de Mercedes-Benz EQ en troisième.

À partir de la 11e place, le champion en titre et conducteur de DS Techeetah, Jean-Eric Vergne, est passé au septième rang, désespéré de lancer sa troisième campagne de championnat. Dans le même temps, Nyck de Vries de Mercedes a chuté de la troisième à l’arrière tout en purgeant une pénalité pour avoir été maîtrisé tout en régénérant de l’énergie.

Passant en troisième position, Andre Lotterer de TAG Heuer Porsche est passé en troisième position avec 28 minutes à faire au compteur. Avec Da Costa toujours en tête, Guenther a suivi de près en deuxième position.

Toujours en haut de l’ordre, Vergne est passé en troisième position, passant devant son ancien coéquipier Andre Lotterer qui est descendu en quatrième position. Bien qu’il ait raté la première séance d’essais, le champion en titre était potentiellement confronté à un podium après avoir commencé en dehors du top dix.

En lutte acharnée pour la tête, Max Guenther et da Costa de BMW se sont une fois de plus retrouvés engagés dans des courses au corps à corps au volant. Rappelant la course de Santiago quelques semaines auparavant, le duo est passé côte à côte au tournant 11.

Avec 19 minutes restantes, Guenther a glissé en tête avant que da Costa ne passe par la zone d’activation du mode Attaque, reprenant son avance avec les 35 kW supplémentaires.

Plus bas dans l’ordre, Edoardo Mortara de Rokit Venturi Racing et Andre Lotterer de Porsche se sont battus pour les quatrième et cinquième, tous deux en mode attaque.

Toujours en grimpant dans l’ordre, Vergne (en troisième) est allé chercher Guenther (en deuxième), prenant le pilote allemand à l’intérieur du virage 1 et se classant deuxième derrière son coéquipier da Costa avec six minutes et un tour à gauche de la course. . Gunther, désormais en troisième position, devance Lotterer en quatrième position, tandis que les deux pilotes allemands se bousculent pour une place sur le podium.

Bien qu’il soit parti de l’arrière de la grille, le pilote de Panasonic Jaguar Racing et leader du championnat Mitch Evans avait réussi à grimper de 18 places aux derniers instants de la course. Le pilote Kiwi n’a pas réussi à établir un temps en qualifications, mais a plus que compensé le départ difficile avec une conduite sensationnelle et propre à travers le peloton.

Avec les deux DS Techeetah à l’avance, Vergne a repoussé un certain nombre d’attaques de Guenther en troisième, lui coûtant une énergie précieuse, avant de laisser passer le pilote BMW. Toujours bien en avance, da Costa a pris le drapeau à damier, revendiquant la première victoire de DS Techeetah lors de la saison 2019/20. Bien qu’il soit épuisé de toute énergie, Guenther a franchi la ligne d’arrivée en deuxième position avec Vergne près de sa queue en troisième position.

Da Costa a résumé: «La victoire d’aujourd’hui est due à l’équipe. Ils m’ont donné une voiture incroyable et nous travaillons ensemble pour nous améliorer. La course a en fait été beaucoup plus difficile qu’elle n’y paraissait. Je devais être très courageux et intelligent lors de mes déplacements.

«À un moment donné, j’ai dû laisser Max se rapprocher vraiment et le pousser à utiliser de l’énergie supplémentaire, tandis qu’avec le deuxième mode d’attaque, j’empêchais André de se rapprocher. En fin de compte, cela a parfaitement fonctionné! Nous avons très bien planifié la course et tout le travail de retour à Paris a porté ses fruits. Chapeau à JEV qui, malgré une semaine difficile, a réussi un podium pour l’équipe. »

