Martin Brundle: «Mercedes a l’air fort fort»

Date publiée: 11 mars 2020

L’ancien pilote de F1 devenu expert Martin Brundle affirme que Mercedes a l’air plus fort que jamais en 2019 et espère que Ferrari cache son rythme.

Les Silver Arrows ont enregistré le temps le plus rapide des tests de pré-saison grâce à Valtteri Bottas qui était le seul pilote à avoir atteint le 1: 15s, établissant un 1: 15.732 sur les pneus C5.

Pendant ce temps, Ferrari a abandonné sa position de domination précédente lors des essais de pré-saison – 1: 16.360 sur le même composé était le meilleur temps que Charles Leclerc a pu définir et la Scuderia a suggéré un manque de confiance pour la nouvelle saison.

Ils ont également soutenu que leurs mauvaises performances étaient authentiques et qu’ils ne faisaient pas de sacs de sable.

Mais Brundle espère que ce sera le cas, affirmant que Mercedes a l’air “fort fort”.

“Mercedes a l’air inquiétant – plus fort que l’an dernier”, a déclaré Brundle à Express Sport.

“Je ne sais pas quel est le mot italien pour l’ensachage, mais j’espère que c’est ce que fait Ferrari.”

Actuellement, Red Bull est présenté comme le plus grand rival de Mercedes pour 2020 – Brundle dit qu’il a l’air “solide” alors qu’il s’attend également à ce que le pack se ferme.

Il a également révélé cependant que Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et le directeur de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, sont tous “calmes et détendus” avant la nouvelle saison, à en juger par les interviews qu’il a faites avec eux.

«Red Bull a l’air solide, très solide. Beaucoup de continuité. Les voitures vont simplement se brancher et jouer sur la piste. Vitesse implacable, fiabilité. Le pack va se refermer », a-t-il déclaré.

“Deux passionnants [new] les courses. De nouvelles courses avec évidemment Zandvoort et le Vietnam – j’espère que nous irons à ces endroits. Je pense juste que la scène est prête.

«Les voitures seront les plus rapides de tous les temps et je m’attends à des courses assez fougueuses. Le milieu de terrain a l’air maniaque.

“Mais je ne peux pas [see past Mercedes]… Après avoir interviewé Lewis, Toto et Valtteri, ils sont si calmes, confiants et détendus. »

