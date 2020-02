Martin Brundle ne comprend pas les rivalités “ basées sur Instagram ”

Date publiée: 9 février 2020

L’ancien pilote de F1 Martin Brundle dit qu’il ne peut pas comprendre comment les pilotes peuvent être des rivaux sur la piste mais les meilleurs amis sur Instagram.

Les médias sociaux sont devenus une partie importante du monde de la Formule 1, les fans étant désormais en mesure de voir plus de pilotes que jamais auparavant sur leurs différentes plateformes.

Le plus jeune pilote de la grille, Lando Norris, a propulsé les médias sociaux en F1 à un nouveau niveau, publiant régulièrement des vidéos et des mèmes pour divertir et informer ses followers, mais les pilotes peuvent souvent être vus en utilisant les médias sociaux pour plaisanter les uns avec les autres.

Et c’est ce que Brundle ne peut pas comprendre – le fait que les pilotes puissent être des rivaux sur la piste et ensuite plaisanter sur “Instagram” n’a aucun sens pour lui.

“Je ne comprends pas du tout, le monde d’aujourd’hui sur Instagram, en plaisantant”, a-t-il déclaré dans une interview à Auto Motor und Sport.

«Meilleurs amis, comment cela peut-il durer? Comment pouvez-vous être un rival aussi intense? Nous avions des amitiés dans le passé mais finalement cela serait rompu parce que vous finiriez par vous battre au même coin en même temps.

“Je ne comprends pas comment ils peuvent plaisanter sur Instagram. C’est ainsi qu’ils sont et c’est ainsi que cela semble fonctionner pour eux, et c’est bon pour nous d’observer, mais je ne vois pas comment le système fonctionne comme ça. »

De retour sur la piste, 2020 a tous les ingrédients pour être un classique – avec des règlements stables, Max Verstappen et Charles Leclerc espèrent diriger le peloton qui poursuit Lewis Hamilton dans le but de lui refuser un septième Championnat du monde.

Et Brundle espère que ce combat pour le titre aura lieu, affirmant que cela donnerait à la F1 le type de rivalité qui lui a été «refusée» après la mort d’Ayrton Senna avant la montée de Michael Schumacher.

“J’ai vraiment hâte à 2020 en particulier”, a-t-il déclaré.

«Nous avons beaucoup de continuité avec les voitures, les équipes et les pilotes, ce qui ferme toujours un peu plus le peloton.

«Et nous avons les jeunes fusils qui veulent faire tomber le roi Lewis du haut. Nous pourrions simplement obtenir quelque chose qui nous a été refusé vraiment – Senna et Schumacher nous ont malheureusement été privés de cette grande bataille, le nouveau prétendant au roi.

“Je voudrais voir ça maintenant, Max et Charles contre Lewis et Sebastian [Vettel]. Nous avons perdu Fernando [Alonso] Malheureusement.

“Et sans compter Lando [Norris], Je suis un grand fan de Carlos Sainz et George Russell – nous avons beaucoup de bons enfants en Formule 1 maintenant et ils ont confiance en la voiture et devant la caméra.

«Ils n’ont pas peur de quelqu’un comme Lewis et j’aime la façon dont ils conduisent parce qu’ils ont traversé les F2 et F3 et ils m’ont ouvert l’esprit avec certains dépassements.

“Je plaisante souvent sur le fait que l’endroit le plus sûr est dans une voiture de Formule 1 ces jours-ci, et ils sont prêts à toujours essayer avec un dépassement non conventionnel et vous voyez beaucoup de choses en F2 parce qu’ils sont désespérés.”

