Massa: Je ne remplacerais pas Vettel par Hamilton

Ferrari ferait une erreur en s’associant à Lewis Hamilton avec le titulaire Charles Leclerc, explique l’ancien pilote de Formule 1 Felipe Massa.

L’une des principales sous-parcelles de la saison idiote de 2020, beaucoup a été fait du contrat de Sebastian Vettel avec la Scuderia en cours à la fin de l’année, et qui pourrait le remplacer si Mattia Binotto et co. décider de passer à autre chose.

Une rumeur brûlante à la fin de la saison dernière, Hamilton avait été repéré en train de discuter avec le président de Ferrari John Elkann dans le paddock, et bien que cette spéculation se soit quelque peu refroidie, sa situation contractuelle avec Mercedes pour 2021 et au-delà reste non résolue.

Dans tous les cas, Massa, qui a couru pour la Scuderia de 2006 à 2013, pense que même si Hamilton est disponible, la meilleure option serait de garder le couple actuel intact.

“Si j’étais à la place de Binotto, je ne changerais pas, il y a un grand équilibre dans le couple actuel entre le talent de Charles Leclerc et les quatre titres remportés par Sebastian Vettel”, a-t-il déclaré à Il Corriere dello Sport.

Après une première saison difficile en tant que coéquipiers en 2019, la relation entre Vettel et Leclerc n’a toujours pas réussi à se désintégrer sous le stress de concourir pour un championnat, tandis que le directeur de l’équipe Binotto semblait content d’entrer dans la saison 2020 désormais reportée sur la même page.

De l’avis de Massa, apporter un nouveau visage ne pourrait qu’aggraver l’équilibre, bien qu’il admette qu’il existe un remplacement possible.

“Si je devais changer, je prendrais [Daniel] Ricciardo, il est très fort et c’est toujours intéressant de voir comment il court », a-t-il déclaré. “[Lewis] Hamilton serait une erreur à mon avis, il pourrait détruire mentalement Leclerc et ralentir sa croissance. »

Déjà engagée auprès de Leclerc jusqu’en 2024, Ferrari ne doute pas que le Monégasque soit la pierre angulaire de l’avenir. Et pourtant, alors que Hamilton est connu pour avoir abouti à plusieurs coéquipiers au fil des ans, il n’est pas rare que la Scuderia poursuive simplement le plus grand nom de la grille de F1. En ce moment, c’est incontestablement Hamilton, et dans le cas où il ne pourrait pas se réconcilier avec les flèches d’argent, il serait probablement prêt à déménager à Maranello.

