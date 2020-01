Matthias Lauda: Difficile de croire qu’il n’est plus près de moi

Le décès de l’icône de la Formule 1 Niki Lauda est encore difficile à comprendre pour les membres de la famille, en particulier son fils Mathias qui se réveille tous les matins en tenant compte de l’absence de son père légendaire.

Alors que les gros titres de la vie incroyable de Niki et la bataille finale avec sa santé se sont apaisés, dans les coulisses, sa famille fait face à la succession du grand homme.

S’exprimant à la Gazzetta dello Sport, Mathias a révélé: “Quand je me réveille le matin, j’ai encore du mal à croire qu’il n’est plus avec moi.”

«Je l’ai toujours dans mes pensées et il me manque beaucoup. C’est un sentiment que quiconque a perdu un parent le sait très bien. Huit mois se sont déjà écoulés, depuis lors, un nouveau chapitre a commencé dans ma vie. J’essaie de faire de mon mieux, dans ma vie, pour pouvoir le rendre fier de là-haut.

«Le sport automobile était vraiment tout pour lui. Il a commencé très jeune sans soutien familial et a remporté le titre de Formule 1 à trois reprises, montrant toute sa valeur. Et puis il a été le seul pilote de l’histoire du Grand Prix à continuer après un accident aussi terrible et à revenir pour conquérir un autre titre mondial. »

Outre l’héritage qu’il a laissé en F1, Lauda était également un homme d’affaires accompli avec des intérêts dans l’industrie du transport aérien et, bien sûr, l’un des principaux acteurs de la création et de l’établissement de l’équipe Mercedes moderne en une force inégalée, la meilleure équipe de l’histoire du sport.

Matthias a poursuivi: «Mon père était un entrepreneur à succès, comme il l’a démontré en retournant en F1 avec un rôle différent et en remportant plusieurs titres avec Mercedes. Cette année, ses parts dans l’équipe reviendront à Stuttgart, à Mercedes même, une condition du contrat. »

Au moment de sa mort l’année dernière, Niki Lauda valait environ 200 millions de dollars selon des sources de richesse célèbres.

