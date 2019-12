Mattia Binotto discute des réunions de l'équipe Ferrari «embarrassantes»

Date publiée: 23 décembre 2019

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que ses rencontres avec Charles Leclerc et Sebastian Vettel au début de 2019 étaient «pleines d'embarras».

Le quadruple champion du monde Vettel a commencé la campagne en tant que pilote n ° 1 de Ferrari, mais la forme de Leclerc dès le début de sa première saison avec la Scuderia a remis en question cette politique.

Vettel a bénéficié du traitement préférentiel dans les situations 50/50, ce qui signifie que les premiers stades de 2019 étaient «pleins d'embarras».

"Et croyez-moi, ce type de réunion au tout début de la saison était plein d'embarras et difficile à gérer", a déclaré Binotto à Motorsport.com.

«Mais nous nous y habituons maintenant.

«À la fin de la saison, il est devenu de plus en plus confortable, ce qui signifie que nous nous y habituons en équipe. Dans la course, nous pouvons encore faire éventuellement des erreurs mais je suis sûr que les erreurs font partie de ce processus. "

Même après les incidents de début de saison, tels que Leclerc, plus rapide, ayant reçu l'ordre de rester derrière Vettel en Australie et à Bahreïn, les incidents ne faisaient que croître en gravité.

À Singapour, Ferrari utiliserait la contre-dépouille pour mettre Vettel devant Leclerc et l'envoyer à sa seule victoire de 2019, tandis qu'en Russie Leclerc a donné à Vettel un remorquage pour l'aider à passer de P3 à P1 au début, mais l'Allemand refuserait alors de redonner la tête à son coéquipier.

Mais le Brésil était sûrement le plus gros creux lorsque la paire est entrée en collision et s'est éliminée de ce qui aurait pu être un double podium.

Il n'est donc pas surprenant que Binotto ait admis que Ferrari aurait pu mieux gérer la situation, mais en même temps, il ne regrette pas l'approche qu'ils ont adoptée.

"Ce n'était certainement pas un exercice facile et tout le monde peut faire mieux", a-t-il déclaré.

«Mais je pense que la tentative de les gérer depuis la toute première fois en Australie est quelque chose de différent.

«On dit souvent que nous aurions dû les laisser courir dès la première course. Nous sommes toujours très convaincus qu'essayer de les gérer est la meilleure façon de marquer des points par équipe à la fin de la saison.

«Et nous pensons que si vous optimisez également les points de l'équipe à la fin, vous optimisez également ce qui peut être le résultat pour les pilotes. Nous essayions donc de les gérer lors de la toute première course.

«Je crois que nous pouvons être plus forts l'année prochaine. "Nous avons maintenant des réunions avec les pilotes avant la course pour discuter des scénarios, de ce qui peut arriver, de la stratégie de l'équipe."

«Et la raison pour laquelle il faut les gérer est élevée parce que tous les deux sont de bons pilotes et doivent être respectés en tant qu'individus parce que tous les deux, au début de la course, ils ont un objectif – qui n'est pas de battre leur coéquipier, mais être le premier sous le drapeau à damier. "

