Mattia Binotto explique pourquoi Ferrari «aime» Sebastian Vettel

Date publiée: 12 avril 2020

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, déclare que l’équipe «aime et apprécie» Sebastian Vettel parce qu’il est «authentique et« simple ».

Le quadruple champion du monde a signé pour Ferrari avant la saison 2015, se rapprochant le plus du titre en 2017.

Il a toujours joui du statut de n ° 1 au sein de l’équipe, mais en 2019, cela a changé lorsque Charles Leclerc est diplômé de Ferrari et a surpassé son coéquipier expérimenté, se forçant à un statut égal.

Le contrat de Vettel est en vigueur à la fin de 2020, bien qu’on lui ait proposé une prolongation d’un an sur un salaire réduit. Mais la saison n’ayant pas encore commencé en raison de la pandémie de coronavirus, le stock de Vettel est en baisse alors qu’il n’est pas en mesure de faire ses preuves.

Mais, Binotto dit que Vettel est «aimé» chez Ferrari en raison de sa nature «authentique et simple».

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: «Je ne pense pas que l’interruption convienne à l’un ou l’autre des pilotes car ils aiment tous vraiment la course car cela fait partie de leur vie.

«Je sais que Sebastian manque de normalité et manque que nous ne soyons pas sur la piste, il aimerait être de retour le plus tôt possible mais nous devons le faire quand tout sera parti et que nous serons de retour à la normalité.

«Je pense que son désir est de courir à tout moment, Seb est une personne authentique et simple. Il aime son travail et c’est l’une des raisons pour lesquelles en tant que Ferrari, nous l’aimons et l’apprécions tellement. »

Leclerc est resté occupé avec les courses Esports – il a remporté le Grand Prix virtuel australien de F1 lors de ses débuts pour Ferrari, tandis qu’il a également mis en place la course pour la série mondiale pour lever des fonds pour la charité.

Et Binotto est ravi de voir tout le travail d’Esports que Leclerc a accompli.

“Leclerc a apprécié la course Esports et je pense que pour lui, il était important de revenir dans le cockpit, il lui manquait le cockpit et la course”, a-t-il expliqué.

«Ce fut un grand événement avec beaucoup d’enthousiasme et de retours, les gens étaient positifs ce qui est bien. Charles a commencé en pole et a gagné ce qui est bien et ce qu’il cherchait donc il a apprécié le moment.

«Je suis en contact avec les deux pilotes peut-être au quotidien juste pour m’assurer que tout se passe bien avec eux.

«Ils essaient tous les deux de s’occuper, ils doivent s’en tenir aux lois de leur pays mais ils s’entraînent, ils essaient de rester en forme, non seulement sur le plan physique mais aussi mental, en veillant à ce que chaque fois que nous retournons au normalité qu’ils sont prêts à recommencer. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.