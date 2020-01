Mattia Binotto: Mick Schumacher un «bon candidat» pour le futur siège de F1

Date publiée: 4 janvier 2020

Mattia Binotto pense que Mick Schumacher est un «bon candidat» pour prendre place à l’avenir sur la grille de Formule 1.

Le fils de 20 ans du septuple champion du monde Michael a terminé sa première saison en F2 et ses premiers jours d’essais en F1 en 2019, et beaucoup plus attendent de lui.

Alors que beaucoup étaient déçus qu’il n’ait réussi que le P12 au cours de sa première année en F2, Binotto le voit comme une première saison réussie.

“Nous sommes très fiers de l’avoir intégré à la FDA”, Ferrari chef d’équipe a dit Autosport.com.

«Non seulement parce qu’il est le fils de Michael Schumacher, mais parce que je pense qu’il est un bon pilote, il a en fait bien performé même cette saison.

«Si vous regardez le classement, vous pouvez voir des pilotes expérimentés au sommet, mais il a eu une bonne saison pour acquérir de l’expérience. Et si vous regardez aussi en termes de recrues, il allait bien. C’était une recrue.

“Donc, je pense que la saison prochaine sera la clé pour lui de comprendre combien il progresse. Nous attendons beaucoup de l’année prochaine car il aura une saison d’expérience et nous sommes sûrs qu’il sera un bon candidat pour la F1 à l’avenir. »

Binotto n’est cependant pas allé si loin pour dire que l’Allemand pourrait bientôt être dans un siège Ferrari, disant qu’il est trop tôt pour le dire et que l’équipe voudra des pilotes plus expérimentés avant 2021.

«Sera-t-il candidat à Ferrari dans le futur? C’est vraiment trop tôt », a-t-il ajouté.

“Mais encore une fois, l’objectif de la FDA est de trouver le prochain talent pour Ferrari et il fait partie de la FDA parce que nous pensons qu’il a le talent pour rester dans ce groupe.

«2021 sera également trop tôt pour l’un de nos jeunes talents. En 2021, l’expérience des conducteurs sera importante, car il s’agit d’un tout nouveau type de voiture. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.