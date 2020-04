Mattia Binotto propose plusieurs plafonds budgétaires pour les équipes

Date publiée: 9 avril 2020

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, pense que la Formule 1 devrait envisager de fixer des plafonds budgétaires différents pour les dix équipes en compétition.

Bien que la nouvelle réglementation ait été reportée au moins jusqu’en 2022, le plafond budgétaire entrera toujours en vigueur à partir de 2021 comme prévu.

Mais sa limite de 175 millions de dollars (143 millions de livres sterling) pourrait être encore réduite, les équipes craignant pour leur avenir alors que la pandémie de COVID-19 continue de ravager le calendrier 2020.

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré que les équipes pourraient quitter la F1 si la situation n’était pas gérée correctement.

Binotto pense cependant qu’il est important de se rappeler que toutes les équipes ne sont pas identiques en ce qui concerne leurs besoins financiers, et cela devrait peut-être se refléter en fixant des limites de dépenses différentes.

S’adressant à Sky Sports, il a déclaré: «C’est certainement une préoccupation, nous sommes pleinement conscients des difficultés de certaines équipes et nous sommes pleinement conscients que nous devons aborder les coûts pour l’avenir de la F1 – la réduction des coûts est le premier moteur pour s’assurer chaque équipe survit.

“Nous discutons d’une réduction du plafond budgétaire, mais nous ne devons pas oublier en faisant cet exercice que nous avons différentes structures et différents actifs.

«Il y a des équipes qui sont des constructeurs comme Ferrari et d’autres équipes de haut niveau où nous concevons, développons, homologuons et produisons chaque composant de nos voitures.

«D’autres équipes sont des clients, achetant certaines pièces, et n’ont pas les mêmes structures. Donc, lorsque nous discutons d’un plafond budgétaire, nous ne devons pas oublier que nous avons des situations différentes, et il est important que nous trouvions un terrain d’entente qui soit adapté aux différentes situations et peut-être que la réponse n’est pas un plafond budgétaire unique égal pour toutes les équipes. “

Quelle que soit la décision prise, Binotto veut s’assurer qu’elle ne se fonde pas sur des «émotions».

“Je pense que nous devons éviter d’être émotifs en ce moment”, a-t-il expliqué.

«Nous savons que nous ferons face à des situations difficiles, mais nous devons également maintenir l’ADN et l’essence de la F1, qui est la compétition, et nous ne devons pas oublier cela à propos de la F1 et du sport automobile.

“Je pense donc qu’il est important de regarder les détails, mais de prendre une décision rationnelle basée sur des considérations et non sur des émotions.”

