«Mauvais pour l’image et irresponsable de courir»

Date publiée: 16 mars 2020

Alors que les séries de courses du monde entier s’arrêtent une par une, le pilote de Formule E, Sébastien Buemi, a déclaré qu’il serait irresponsable de continuer compte tenu de l’épidémie de coronavirus.

La semaine dernière, la Formule E a annoncé qu’elle avait suspendu son calendrier pour deux mois tandis que le MotoGP, qui avait espéré débuter la saison en Argentine, a repoussé son départ début mai et le GP d’Espagne.

Même cela, cependant, est mis en doute car l’Espagne émet de nouvelles restrictions.

Quant à la Formule 1, elle espère lancer la saison en mai avec le Grand Prix de Monaco.

Les patrons de la Formule 1 disent qu’ils visent un début de «fin mai» au calendrier, ce qui signifie que les GP néerlandais et espagnol rejoindront Bahreïn, le Vietnam et la Chine sur la liste reportée.

Vendredi, les équipes de la NASCAR Cup Series ont ajouté son nom à la liste de ces événements reportés, tandis que le Championnat du monde des rallyes s’est déroulé dans un rallye tronqué au Mexique afin de terminer avant l’entrée en vigueur des restrictions de voyage aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le WRC a annulé la prochaine manche, le Rallye d’Argentine, avec l’intention de reprendre le Rallye du Portugal du 21 au 24 mai.

Buemi dit qu’il est juste que le sport automobile s’arrête alors que le monde fait face à cette crise sanitaire.

“Je pense que plus que tout en ce moment, c’est une mauvaise image d’organiser un événement et probablement pas responsable de le faire”, a déclaré l’ancien pilote de F1 à The Race.

“Si vous essayez de pousser [even behind closed doors] alors je ne sais pas ce que serait l’opinion publique, pour être honnête. C’est une chose en perspective, non?

“Je pense qu’ils [Formula E] fait la bonne chose, et plus que tout avec le problème de se préparer peut-être à aller courir ailleurs.

«Parce qu’au moment où vous décidez, en fait, il y a tellement de cas où vous prévoyez d’aller que, fondamentalement, ce n’est plus possible. Je pense qu’à un moment donné, il vaut mieux juste l’arrêter et attendre. »

«J’ai pleinement confiance dans ce que la Formule E décide de faire et nous le verrons ensuite.»

