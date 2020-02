Max sympathise avec Ricciardo pour un démarrage lent de Renault

Date publiée: 25 février 2020

Max Verstappen estime que la première campagne de Daniel Ricciardo avec Renault n’aurait pas été «la plus facile» pour l’Australien étant donné l’absence totale de podiums.

Ricciardo est passé à Renault après la saison 2018, décidant de l’abandonner sur son temps chez Red Bull et son partenariat avec Verstappen.

L’Aussie a échangé une équipe gagnante pour une dernière victoire en 2013 sous le nom de Lotus, tandis que la plus récente victoire de Renault remonte à 2008.

Il avait cependant espéré être au moins à la recherche de podiums.

Au lieu de cela, cela s’est avéré être une saison au cours de laquelle Renault ferait un pas en avant puis deux en arrière.

Ricciardo a marqué dans huit des 21 grands prix de la saison avec un meilleur résultat de P4 au GP d’Italie. Dans cette course, cependant, il était à 10 secondes du podium et à 45 secondes du vainqueur de la course.

Interrogé pour savoir si la F1 était plus pauvre pour ne pas avoir Ricciardo dans la chasse, Verstappen a déclaré à The Age: «Peu importe si le sport serait dans un meilleur endroit, mais Daniel serait dans un meilleur endroit s’il se battait au front .

«Daniel sourit beaucoup et c’est un gars très heureux, mais je pense qu’il sourirait encore plus s’il gagnait des courses et montait sur le podium.

«Je connais Daniel et je sais que Daniel est très rapide, donc je peux imaginer que l’année dernière n’a pas été la plus facile pour lui.

“C’est très difficile de comparer avec quelqu’un comme Lewis [Hamilton], car il n’y a pas de réelle comparaison.

“Mais Daniel était plus rapide que Seb [Sebastian Vettel] l’année où ils ont couru ensemble [at Red Bull in 2014]et j’ai couru à ses côtés assez longtemps pour savoir que c’est un gars très rapide. “

Le Néerlandais estime que Ricciardo est son coéquipier en 2016 lorsqu’il a rejoint Red Bull pour la première fois et a aidé à son développement.

Les deux ont eu une rivalité féroce presque dès le départ avec Verstappen disant que cela l’a poussé encore plus fort.

“Quand j’ai rejoint Red Bull pour la première fois, j’étais très inexpérimenté et au fil des ans, je suis devenu plus fort et plus connecté dans l’équipe, mais il était un bon coéquipier parce que nous nous poussions très fort”, a-t-il déclaré.

«C’était très bon pour l’équipe parce que nous essayions de nous battre pour trouver ce dixième final [of a second], et toute l’équipe s’est levée à cause de cela.

«Il était agréable de travailler avec, et j’ai adoré ce moment.»

