«Max Verstappen apportera le combat à Lewis Hamilton»

Date publiée: 16 avril 2020

Max Verstappen, à la recherche de son premier titre mondial, et Lewis Hamilton, qui est après son septième, seront à l’affût cette saison selon l’ancien pilote de F1 Johnny Herbert.

L’année dernière, Hamilton a décroché son sixième titre de pilote, son seul rival étant son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas.

C’est à peu près l’histoire depuis 2014.

Au cours des six dernières années, Mercedes a remporté quatre 1-2 au classement des Pilotes, dominant les dimanches du Grand Prix.

Cette année, cependant, beaucoup prédisent que Red Bull pourrait être plus impliqué dans le combat avec Verstappen défiant Hamilton pour le titre mondial.

L’année dernière, il n’a remporté que trois victoires et Mercedes en a remporté 15.

Cette année, Herbert estime que la course de championnat sera beaucoup plus proche.

GPBlog rapporte qu’il a déclaré à RTL GP: «Je ne pense pas que beaucoup de choses changeront par rapport à ce que nous avons vu lors des tests à Barcelone, il n’y a pas vraiment de travail pour le moment à cause de l’arrêt.

«Lorsque les roues commenceront enfin à tourner, je pense que nous verrons ce que nous attendions en Australie.»

Et ce que Herbert attendait, c’était Red Bull et plus particulièrement Max Verstappen pour mener le combat contre Mercedes et Lewis Hamilton.

“Les batailles seront plus proches”, a-t-il ajouté.

“Je pense que Red Bull est le plus proche de Mercedes, mais ce sera Max Verstappen qui devra porter le combat à Lewis Hamilton.”

L’ancien coureur estime que les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Sebastian Vettel pourraient également être dans le mélange, affirmant que le champion du monde à six reprises Hamilton savoure la perspective d’une bataille intense.

“Il espère absolument que cela se produira, car c’est de cela que parle Lewis – la course”, a-t-il déclaré.

“C’est ce que Max propose, Charles Leclerc, Sebastian Vettel et, espérons-le, Valtteri Bottas également.

«Nous avons encore de bonnes chances de passer une excellente saison.»

