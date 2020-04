Max Verstappen dit à Lando Norris de lancer F1 2019 “ dans la poubelle ”

Date publiée: 5 avril 2020

Après que des problèmes techniques l’aient retiré du dernier Grand Prix Virtuel, Lando Norris a été encouragé par Max Verstappen à classer le jeu vidéo.

Norris, qui plus tôt a remporté un événement différent, devait affronter cinq autres pilotes de F1, dont Charles Leclerc et Alex Albon dans la course officielle Esports de Formule 1.

Cependant, ses espoirs d’une nouvelle victoire ont été anéantis quand, après les qualifications en P9, il a été exclu de la session virtuelle en raison de problèmes techniques.

L’homme McLaren mécontent a alors décidé d’appeler un autre pilote et fanatique d’Esports Max Verstappen pour quelques mots consolants. Le Hollandais l’a obligé.

“Fermez le jeu, jetez-le à la poubelle”, a-t-il déclaré à Norris dans le stream Twitch du Britannique.

“J’ai insisté pour participer à la course, et cela m’a simplement dit que vous n’êtes pas autorisé à participer à la course”, a répondu Norris.

Le pilote Red Bull, qui est catégorique: il ne participera pas aux GP virtuels car il ne possède pas le jeu, a ensuite posé des questions sur les performances de la voiture avant de réitérer sa position.

“Apparemment, il y a encore des différences”, a répondu Norris.

“Les empattements de la voiture, ils sont différents, alors oui, il y a de réelles différences.”

“Eh bien, amusez-vous à regarder et oui … je ne rejoindrai jamais ça”, a déclaré Verstappen avant de raccrocher.

Norris a fini par suivre les conseils et a désinstallé le jeu de son PC. Dans le même temps, ses nombreux fans spammaient le chat en direct de l’événement exigeant que la course soit redémarrée pour lui.

Avec une base de fans comme ça et le succès dont il a joui dans Esports, quelque chose nous dit que le jeu pourrait être réinstallé assez bientôt…

