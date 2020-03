Max Verstappen dit que les meilleures équipes ont une longueur d’avance sur 2021

Date publiée: 1 mars 2020

Max Verstappen pense qu’il faudra quelques années pour que le plafond budgétaire 2021 ait un effet, affirmant que les meilleures équipes ont une «longueur d’avance».

Les équipes seront limitées à dépenser 175 millions de dollars par saison à partir de 2021 dans le cadre de la nouvelle réglementation F1 visant à rendre la Formule 1 plus compétitive et durable, bien qu’il y ait certaines exceptions comme les salaires des pilotes et des cadres supérieurs.

Mais Verstappen ne s’attend pas à un impact immédiat sur l’ordre des équipes – déjà Ferrari a confirmé qu’elle avait considérablement augmenté son budget pour concourir en 2020 tout en développant sa voiture pour 2021.

Et Verstappen pense que leur capacité à le faire, ainsi que Mercedes et Red Bull qui complètent le trio de F1 dominant, signifie que les meilleures équipes ont une «longueur d’avance» sur le reste de la grille pour 2021.

Il s’attend donc à ce que cela prenne quelques années avant que le plafond budgétaire ne commence à niveler les règles du jeu.

“Je ne pense pas que cela fera une grande différence, car la plupart des équipes investissent déjà massivement dans les voitures 2021”, a-t-il déclaré à Verstappen.nl.

«Les grandes équipes peuvent investir davantage, alors elles auront une longueur d’avance dans la nouvelle année. Cela peut prendre quelques années avant de voir une différence. »

Cette année devait afficher un calendrier record de 22 courses, et cela pourrait encore arriver si le GP de Chine était reporté, mais Verstappen espère qu’il n’y aura plus de courses ajoutées, affirmant qu’il est important d’avoir encore une “vie en dehors de la Formule 1”.

«Je pense que le nombre actuel de courses est correct. Je ne voudrais plus en faire, car nous sommes déjà loin de chez nous », a-t-il expliqué.

«Ce ne sont pas seulement les courses, mais aussi tout le reste entre les deux. C’est pourquoi je ne voudrais plus faire de Grand Prix. Non pas parce que je n’aime pas ça, mais parce que ce sera trop occupé. Je pense qu’il est important de pouvoir vivre en dehors de la Formule 1. »

Verstappen est considéré comme le jeune challenger le plus probable, aux côtés de Charles Leclerc, pour le règne dominant de Lewis Hamilton sur la Formule 1.

Le champion du monde à six reprises s’implique de plus en plus dans des projets en dehors de la série, et Verstappen a été invité à dire s’il souhaitait emprunter une voie similaire, bien qu’il n’ait que 22 ans.

“Lentement. Mais cela dépend de vos passe-temps », a-t-il répondu.

«Les miens sont toujours en course. À cet égard, je reste principalement dans le même monde. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.