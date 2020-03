Max Verstappen espère que les fans comprendront le manque d’interaction

Date publiée: 12 mars 2020

Max Verstappen sait que le manque d’interaction entre les fans et les pilotes en raison du coronavirus n’est pas idéal, mais espère qu’ils comprennent.

Des mesures ont été mises en place lors du Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison pour minimiser le risque de propagation du virus.

Les séances d’autographes ont été remplacées par des interviews Q et A, FOM a mis en place une configuration à une caméra pour mener toutes les interviews, tandis que Verstappen et Alex Albon avaient une zone d’exclusion de deux mètres autour d’eux lors d’un événement médiatique Red Bull.

Le Néerlandais s’est à nouveau adressé aux médias jeudi et a déclaré qu’il espérait que les fans “comprennent” pourquoi ces précautions sont mises en place.

“Ce n’est pas bien ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

“J’essaie de suivre les directives. Je ne suis pas médecin, donc j’essaie de suivre les conseils donnés. C’est le mieux que nous puissions faire.

“Les informations proviennent de Red Bull, de la FIA et de la Formule 1. C’est donc ce que nous suivons. Il s’agit de garder ses distances et de se laver les mains, les conseils qui sont donnés partout ailleurs.

«L’interaction avec les fans est évidemment beaucoup moins importante mais j’espère qu’ils comprennent. En fin de compte, c’est aussi mieux pour eux. “

Le Grand Prix de Chine qui était prévu pour avril a déjà été reporté, tandis que la deuxième manche de la saison à Bahreïn se déroulera à huis clos.

La propagation mondiale du virus signifie que d’autres races pourraient être menacées, mais Verstappen dit que tout le monde devra simplement attendre et voir ce qui se passe.

“J’espère que nous pourrons courir tous les Grands Prix, mais cela dépend des décisions des gouvernements”, a-t-il déclaré.

“Nous devrons attendre et voir.”

Claire Williams, directrice adjointe de l’équipe de Williams, a salué la manière dont les organisateurs du Grand Prix d’Australie ont géré la situation, disant que c’est «incroyablement difficile».

“Je pense que c’est une situation incroyablement difficile”, a-t-elle déclaré, citée par Crash.net.

“Je pense que pour toute entreprise de l’industrie dans laquelle vous opérez, il est extrêmement difficile de la gérer.

“Je pense qu’ils ont fait le meilleur travail possible pour agir de manière responsable et faire ce qui est nécessaire, mais c’est évidemment une situation tellement fluide que ce n’est pas une chose facile à gérer.”

Quatre membres de l’équipe Haas et un de McLaren se sont auto-isolés en attendant les résultats des tests après avoir éventuellement contracté le virus.

Claire Williams dit qu’il n’y a eu aucun cas dans son équipe, mais la menace d’un plus grand nombre d’employés travaillant à domicile et d’éventuelles annulations de course supplémentaires est une préoccupation financière.

“Nous sommes évidemment – comme la F1, comme tout le monde et toutes les entreprises responsables – surveiller la situation de très près”, a-t-elle expliqué.

«De toute évidence, nous avons un comité directeur chez Williams qui est en place depuis quelques mois maintenant pour nous assurer que nous agissons de manière responsable et que nous protégeons tous ceux qui travaillent chez Williams en faisant ce que nous devons faire sur la base des directives de l’Organisation mondiale de la santé. , et c’est tout ce que nous pouvons faire à ce stade.

“Nous n’avons pas de dossier chez Williams, nous n’en avons pas, mais nous devons nous assurer de protéger notre entreprise, et cela se présente de différentes manières.

«En veillant à ce que nous ayons la capacité de travailler à distance si nous devons renvoyer nos employés chez eux. Je suppose que la principale préoccupation de toute équipe concerne la fabrication, car vous ne pouvez pas fabriquer de pièces à la maison, donc si nous devons fermer notre usine, cela pourrait être incroyablement difficile.

“Vous avez toujours un salaire à payer. Vous dépensez moins, mais la plupart des équipes, leur masse salariale représente la plus grande proportion de leurs dépenses mensuelles. »

