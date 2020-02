«Max Verstappen est le Lionel Messi du sport automobile»

Date publiée: 10 février 2020

Les éloges de Robert Doornbos qui a comparé son compatriote, Max Verstappen, à la légende du football Lionel Messi, affirmant que le pilote Red Bull est le “Messi du sport automobile”.

Il n’est pas plus important dans le football que la star de Barcelone, Messi.

Le vainqueur de six FIFA Ballon d’Or, encore aujourd’hui tout en jouant à Messi, est considéré comme une légende dans le monde.

Verstappen, du moins selon Doornbos, a ce qu’il faut pour remplir un rôle similaire dans le monde du sport automobile.

“Max Verstappen est le Messi du sport automobile”, a déclaré GrandPrix247.com, comme il l’a déclaré au magazine Gassan.

«Une fois en dix ans, un super talent comme Max passe. Quelqu’un qui peut faire tant de choses à un si jeune âge est unique. »

Mais alors que Messi a déjà fait ses preuves sur la grande scène, triple finaliste de la Coupe du monde, Verstappen n’a pas encore de défi pour un titre mondial de F1.

Verstappen, cependant, détient plusieurs records en Formule 1 en tant que plus jeune pilote à s’être aligné sur la grille, plus jeune podium et plus jeune vainqueur du Grand Prix. Il a revendiqué ce record au GP d’Espagne 2016.

Le joueur de 22 ans compte huit victoires en Grand Prix et espère que 2020 le verra enfin affronter le pilote Mercedes Lewis Hamilton pour le championnat des pilotes.

Doornbos dit que cela dépendra du package que Red Bull-Honda offrira cette saison.

“Si vous pensez que quelque chose est impossible, Max prouve le contraire”, a poursuivi Doornbos.

«Il a prouvé qu’il pouvait s’élever au-dessus de son matériel.

«Mais si la puissance n’est pas là, par rapport à l’équipement de Ferrari ou de Mercedes, cela devient difficile.

“Le châssis et le moteur de sa voiture doivent être d’excellente qualité pour qu’il y gagne.”

