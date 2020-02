Max Verstappen et Christian Horner réagissent à la première sortie de RB16

Date publiée: 13 février 2020

Pour la première fois, Red Bull a mis le RB16 à l’épreuve, et jusqu’à présent, Max Verstappen et Christian Horner sont impressionnés.

Après avoir terminé 2019 sous une forme solide, Red Bull vise un défi de titre cette année. Verstappen sera leur principal homme alors qu’il tentera de remporter son premier championnat du monde et le premier de Red Bull depuis 2013.

Et après avoir lancé le RB16 mercredi avant de l’essayer autour de Silverstone, Verstappen nous a dit combien il attendait avec impatience la nouvelle saison – et ses espoirs sont grands.

“Cela fait un bon moment que je suis dans une voiture de F1, donc c’est toujours bon d’être de retour”, a-t-il déclaré.

«C’est bien d’avoir une petite pause mais ça recommence à démanger et tu veux y retourner. J’attendais vraiment ce matin avec impatience.

«Une fois que vous avez mis le feu, c’est à nouveau une procédure normale lorsque vous sortez, mais il est intéressant de sentir la nouvelle voiture, avec un nouveau moteur à nouveau, heureusement, tout s’est très bien passé.

«L’objectif pour toute l’équipe est que nous voulons nous battre pour les Championnats et faire mieux que l’année dernière et être là dès la première course, et c’est déjà là que vous devez commencer à performer et je pense que nous sommes dans une bonne façon.

“L’équipe est très motivée, a travaillé très dur pendant l’hiver aussi, donc j’ai hâte de commencer.”

Le directeur de Red Bull, Horner, estime que la grille s’est rapprochée pour 2020, donc la perspective d’un record de 22 courses, si le GP de Chine est bien sûr reprogrammé, est en fait “excitante”.

“C’est fantastique de voir le RB16 sur la bonne voie pour la première fois, par temps froid à Silverstone, mais c’est le début de la nouvelle saison”, a déclaré Horner.

«C’est toujours excitant au début d’une nouvelle saison pour la voiture de prendre la piste pour la première fois. Bien sûr, aujourd’hui est une journée de tournage, mais cela nous donne un temps limité pour regarder la voiture pour le conducteur afin de s’assurer qu’elle s’adapte correctement et pour aplanir tous les problèmes avant d’arriver au premier test à Barcelone.

«Je pense que la chose la plus excitante à propos de la saison 2020 est qu’elle donne vraiment l’impression que la grille s’est concertée (se rapproche), et devrait se rapprocher de plus en plus.

“Donc, la perspective de 22 courses est vraiment excitante et ça va être une saison longue et difficile mais j’espère que nous pourrons relever un défi très fort cette année.”

