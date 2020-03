Max Verstappen et Lando Norris entrent en collision dans l’événement Redline Pro

Date publiée: 24 mars 2020

Un autre jour, une autre course virtuelle où Lando Norris s’est retrouvé au centre d’un certain chaos – cette fois impliqué dans un incident de course avec Max Verstappen.

Norris a eu pas mal d’événements ces derniers jours avec les courses Esports. Dimanche, il a participé au Grand Prix Virtuel de Bahreïn, une série mise en place par la Formule 1 eux-mêmes, enfin, a participé à certains d’entre eux.

Le pilote McLaren a souffert de problèmes de connexion qui l’ont forcé à manquer les qualifications et le début de la course, où une course IA baptisée ‘Landobot’ est montée sur la grille tandis que Norris tentait de rectifier le problème.

Il a pu rejoindre au 10e tour sur 14, pour ensuite être impliqué dans un crash dans le dernier virage avec Jimmy Broadbent, qui a vu Norris tomber de P4 à P5 dans les phases finales.

Avance rapide jusqu’à lundi et Norris faisait partie de la série en ligne «Real Racers Never Quit» de Team Redline, récupérant en P6 lors de la première course après un mauvais départ de la ligne le voyant s’enliser en P12. Verstappen, quant à lui, est sorti vainqueur.

Ce ne fut pas le cas dans la deuxième course, car Norris et Verstappen sont entrés en collision.

On dirait que les tables ont tourné 🤔 @ Max33Verstappen @LandoNorris pic.twitter.com/tqVa9nwgjw

– Team Redline (@TeamRedlineSim) 23 mars 2020

Verstappen, qui venait de prendre la tête du circuit de Spa, a touché l’herbe et cela l’a propulsé dans un virage directement dans Norris.

Cela a permis à Kelvin van der Linde de remporter la victoire et a probablement laissé Norris se demander s’il allait être éternellement maudit dans les courses en ligne.

