Max Verstappen et Lando Norris mènent la charge de F1 dans un événement Esports

Date publiée: 15 mars 2020

La F1 est peut-être en attente dans un avenir prévisible, mais cela n’a pas empêché les stars de la course du monde entier de se tourner vers l’Esport.

Une multitude de stars des séries de course automobile du monde entier se sont réunies pour créer un tournoi all-star, et il est diffusé en direct.

La Bataille All-Star Esports Battle voit les goûts de Max Verstappen et Lando Norris de Formule 1, connus pour leur amour de la course virtuelle, affronter les goûts de IndyCar Will Power et Simon Pagenaud.

Juan Pablo Montoya, Nelson Piquet Jr., Neel Jani, Colton Herta et Felix Rosenqvist font partie des nombreuses autres stars de la course.

Ce qui le rend encore plus unique, c’est que ces noms se heurteront à leurs homologues de course virtuels qui le font pour vivre – Brendon Leigh, Jimmy Broadbent et James Baldwin sont tous en action.

La compétition se déroule sur la simulation de course rFactor2 autour de pistes célèbres, y compris le circuit de course du Nurburgring.

Tout le monde est au volant de la Formula ISI 2012 et 10 000 $ est le prix.

Vingt coureurs ont été sélectionnés pour participer à l’épreuve, tandis que les 20 autres ont été déterminés au cours d’une session de qualification d’un tour.

La compétition a commencé avec deux courses de sprint en groupe, avec des qualifications de dernière chance pour la réduire à un groupe de 24 qui participera à la finale.

Suivez toute l’action ici.