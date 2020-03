Max Verstappen “ garder la tête haute ” avec les courses sur sim

Date publiée: 19 mars 2020

Incapables de faire tourner une roue sur une piste de course, les plus jeunes pilotes de F1 se sont tournés vers le monde virtuel pour leurs courses, Max Verstappen affirmant que la course sur sim le garde en forme.

Presque immédiatement après l’annulation du Grand Prix d’Australie et le retour des pilotes à la maison, Verstappen et Lando Norris se sont mis à la course sur sim pour obtenir leurs coups de pied.

Le duo a diffusé ses courses en streaming, Norris établissant un nouveau record Twitch pour la F1, attirant plus de 70 000 téléspectateurs simultanément dimanche soir.

Verstappen était également impliqué pour l’équipe Redline avec les rivaux de Formule 1 s’affrontant sur l’ovale de Daytona lorsque le Britannique a essayé de prendre la tête de Verstappen et l’a plutôt mis à l’arrière.

Dans la deuxième course, disputée en Formule 3, Verstappen s’est qualifié P2 avant de courir vers la victoire.

“C’était une course vraiment amusante”, a-t-il déclaré sur son site Internet. «La voiture juste derrière moi et moi avons bien travaillé ensemble pour sortir tout le monde du projet, mais nous savions tous les deux que nous ne voulions pas conduire à l’arrêt de bus et en sortir.

«La seule option que j’avais était d’essayer de le tromper. Juste avant la chicane, j’ai freiné puis il a freiné après quoi j’ai pu accélérer et créer un écart de six dixièmes.

«C’était suffisant pour gagner la course. C’était sympa, c’était une course amusante. »

Le pilote Red Bull estime que la course sur sim est non seulement amusante, mais garde ses compétences pointues.

«Cela me garde en forme», a-t-il déclaré. «Que pouvez-vous faire d’autre en ce moment, vous devez rester à l’intérieur?

“Et c’est amusant, j’apprécie vraiment les courses sur sim de toute façon. Au cours de l’hiver, je l’ai beaucoup fait et j’essaie de pratiquer mes compétences et de les améliorer encore. C’est pourquoi j’adore le faire. “

