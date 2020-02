Max Verstappen impatient de voir si Honda correspond à Ferrari

Date publiée: 7 février 2020

Max Verstappen dit que même si Ferrari était «un peu en avance» sur Honda avec le moteur, il est impatient de voir où se situe maintenant le rapport de puissance.

2019 a marqué la première année de la relation de Red Bull avec Honda alors qu’ils ont propulsé Verstappen à trois victoires en course et P3 au Championnat des pilotes.

Mais malgré quelques questions sur sa légalité, le groupe motopropulseur de Ferrari a été considéré comme l’étalon-or l’année dernière.

Cela étant dit, Verstappen dit que Honda a fait de «très bonnes étapes» au cours de l’hiver, et il est ravi de voir où ils en sont maintenant face à la Scuderia pour les performances du moteur.

«J’étais vraiment excité de commencer à travailler ensemble et je n’ai pas été déçu. Je l’apprécie vraiment », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

«Ils sont très concentrés et je pense que les étapes qu’ils ont franchies tout au long de la saison ont été très bonnes. Bien sûr, en tant que conducteur, vous en voulez toujours plus, mais ils sont les mêmes: ils en veulent toujours plus.

«Et je pense que vers la fin de l’année, ça avait l’air très compétitif. Je pense que nous étions assez proches de Mercedes, comme vous pouvez le voir, le Brésil par exemple, la course de dragsters entre Pierre [Gasly] et Lewis [Hamilton].

“Avec Ferrari, je ne sais pas. Je pense qu’il y a encore un peu d’avance sur nous. Mais je pense que tout l’hiver maintenant, [Honda] fait de très bonnes étapes.

“Nous allons découvrir ce que les autres ont fait, car ils vont également s’améliorer, et j’espère que nous avons fait des pas plus grands qu’eux.”

Et le directeur de Red Bull, Christian Horner, a confirmé que Honda semblait «assez content» de ses progrès au cours de l’hiver.

«Ils ont l’air très heureux. Le moteur a fait des progrès constants tout au long de l’année dernière. Ce dernier moteur est la prochaine étape de cette évolution », a-t-il expliqué.

“Ils ont fait beaucoup de kilométrage sur leurs dynos. Nous avons évidemment travaillé en étroite collaboration avec eux et l’intégration du moteur dans le châssis.

«Ils partagent cette motivation et ce désir de compétitivité et de vraiment s’appuyer sur les trois victoires qu’ils ont remportées l’année dernière, et toutes les autres choses qui l’ont accompagné.

“Ils sont très, très concentrés sur la prochaine étape. Le revirement qu’ils ont réalisé a été phénoménal, si vous considérez où ils étaient il y a cinq ans et où ils sont maintenant. C’est extrêmement impressionnant. “

