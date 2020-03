Max Verstappen: le secteur bancaire ajoute une «nouvelle dimension» à Zandvoort

Date publiée: 6 mars 2020

Max Verstappen pense que le système bancaire introduit sur le Circuit Zandvoort ajoute une «nouvelle dimension» et donnera aux conducteurs différentes lignes à suivre.

Le retour du Grand Prix des Pays-Bas cette année apportera probablement une atmosphère de fête au calendrier de la Formule 1, l’armée de fans de Verstappen ayant désormais sa propre course à domicile.

Dans le cadre des améliorations de la piste, ses célèbres virages Hugenholtz et Arie Luyendyk ont ​​été transformés avec la banque.

Verstappen a été le premier pilote à essayer le circuit repensé dans un RB8 2012, et il pense que le système bancaire apportera une «nouvelle dimension» à la piste, et obligera les pilotes à adopter différentes lignes en fonction de l’usure de leurs pneus.

“J’ai toujours trouvé que c’était un super circuit à conduire, mais la banque y ajoute définitivement une nouvelle dimension”, a-t-il déclaré sur Motorsport.com.

«Je pense que vous pouvez conduire différentes lignes à travers ces virages, c’est donc une bonne chose. Cela concerne aussi les pneus.

«Avec des pneus neufs, vous pouvez prendre une ligne plus courte. Mais sur des pneus plus anciens, vous devez vous assurer d’avoir une bonne sortie, donc vous devrez peut-être rester un peu plus haut dans ce dernier virage. »

Premier tour 👉🏻 @CPZtweets 🚀👌🏻 pic.twitter.com/D94IWhJuCp

– Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 4 mars 2020

Le virage incliné d’Arie Luyendyk est le dernier du tour et enverra les pilotes dans la ligne droite principale – il devrait être conduit à fond avec la génération actuelle de voitures, tel est leur niveau d’appui.

Mais cela ne signifie pas que ce sera un coin facile, a averti Verstappen.

“C’est un coin vraiment intéressant”, a-t-il déclaré.

«Tout le monde pense que« oh, c’est complètement plat de toute façon, donc c’est assez facile », mais vous devez également prendre en compte le DRS et toutes les forces libérées par la banque. Donc, dans l’ensemble, je pense que c’est un coin assez difficile. “

Verstappen a déjà exprimé son inquiétude à propos du GP des Pays-Bas et ne veut pas être bombardé comme Daniel Ricciardo est à sa course à domicile en Australie.

