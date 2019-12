Max Verstappen: Les stewards de F1 sont comme des arbitres de football

Date publiée: 27 décembre 2019

Max Verstappen estime que, tout comme les arbitres dans un match de football, les commissaires de F1 auront toujours des interprétations personnelles différentes des règles.

Les panneaux de steward pour les courses de F1 changent d'un week-end à l'autre, tout comme un arbitre change pour chaque match de football.

Et en 2019, les combats acharnés de Max Verstappen avec Charles Leclerc, notamment lors des GP d'Autriche et de Grande-Bretagne, ont inspiré une tendance à autoriser des courses plus dures de la part des commissaires sportifs.

Mais puisque les personnes qui prennent les décisions changent, Verstappen dit qu'il y aura toujours des variations dans la façon dont le règlement de F1 est appliqué.

S'adressant à Motorsport.com, Verstappen a déclaré: «Le truc, c'est que c'est la même chose dans le football, n'est-ce pas? Vous avez différentes références et certains donnent un carton jaune plus facilement que d'autres. C’est pareil comme ça.

"Bien sûr, vous savez, c'est un livre de règles. Mais ensuite, les stewards ont un petit mot à dire sur ce que vous allez réellement appliquer.

«Lorsque vous entrez comme un match de Ligue des Champions ou un match de Premier League, l'arbitre peut être différent.

"Parfois, vous pouvez vous en tirer avec un carton jaune, puis l'autre arbitre vous donne un rouge, et vous vous dites" Que se passait-il? ". C'est exactement la même chose, je pense, en Formule 1. "

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a réintroduit le drapeau d'avertissement noir et blanc en F1 en 2019, conçu pour servir de carte d'avertissement «jaune», bien que sa seule apparition de haut niveau soit venue au GP d'Italie après que Charles Leclerc ait poussé Lewis Hamilton hors de la piste. en défense en tant que leader de course.

Mais de telles incohérences ne concernent pas Verstappen car il sait à quel point les tâches des stewards sont difficiles.

"C'est bien aussi", a-t-il dit. «Quand vous êtes du mauvais côté de la pénalité, c'est toujours mauvais, à moins que vous n'ayez vraiment fait quelque chose de mal et que vous puissiez l'accepter.

"Mais quand c'est comme 50/50 et que vous obtenez la pénalité, vous allez toujours remettre en question.

«C'est très difficile pour eux [les officiels]. Je veux dire, j’ai été dans la salle [lors du tour de Formule E de Marrakech en tant que punition pour «service communautaire»] et je les ai vus infliger des sanctions.

«Ce n'est pas facile pour eux. Ils ne veulent pas non plus infliger de pénalités. Parfois, il suffit de le faire, de la même façon que les règles sont écrites.

"Nous pouvons peut-être envisager d'alléger certaines des sanctions, ou simplement les écrire d'une manière différente dans le règlement."

