Max Verstappen lève le voile sur la dynamique avec son ingénieur de course

Date publiée: 16 janvier 2020

Max Verstappen a révélé qu’il avait un partenariat «très honnête» avec son ingénieur de course, qui se diraient si et quand ils font un «mauvais travail».

Verstappen et Gianpiero Lambiase travaillent ensemble depuis la première année du Néerlandais avec l’équipe senior de Red Bull et sont prêts à poursuivre la relation avec Verstappen en signant une nouvelle prolongation de contrat de trois ans en janvier.

Verstappen apprécie le fait que Lambiase ne parle pas pour le plaisir et qu’une communication claire l’aide à rester concentré et à essayer de fonctionner au mieux de ses capacités.

«Je pense que nous sommes tous les deux très simples. Nous sommes très honnêtes “, a déclaré Verstappen via Motorsport.com.

«Et nous pouvons nous dire quand nous faisons du mauvais travail. J’aime ça.

“Et c’est aussi un gars qui ne parle pas trop. Je n’aime pas quelqu’un qui parle juste pour parler, qui me donne plus de messages – parce que pour moi, cela ne fonctionne tout simplement pas. Et il est exactement le même, donc il aime ça aussi.

«Une communication si courte et rapide est pour moi la meilleure et, au fil des ans, vous apprenez également à vous connaître. Vous passez beaucoup de temps ensemble. Parfois, je pense qu’il peut déjà deviner ce que j’allais dire. »

Verstappen a également mentionné que toute l’équipe Red Bull partage un lien commun et c’est leur détermination à gagner.

“C’est très agréable d’être dans l’équipe, c’est vraiment agréable, beaucoup de plaisir, ce qui, je pense, est également important dans l’équipe”, a-t-il ajouté.

«Tout le monde s’entend très bien les uns avec les autres. Et nous voulons tous gagner, nous avons la mentalité des gagnants.

«Tout le monde sur la piste et de retour à l’usine, ils sont également motivés pour montrer à tout le monde que nous pouvons revenir à ces jours gagnants de la domination de Red Bull. Nous voulons juste essayer de recréer cela. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.