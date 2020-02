Max Verstappen: Red Bull est le bon endroit pour moi

Date publiée: 4 février 2020

S’engageant auprès de Red Bull jusqu’à la fin de 2023, Max Verstappen se dit heureux d’avoir mis un terme à ses doutes quant à son avenir.

Le mois dernier, le Néerlandais a engagé son avenir à long terme avec Red Bull, en signant une prolongation de trois ans.

Cela a mis fin aux rumeurs le liant à Mercedes, qui serait désireux de le signer si Lewis Hamilton décidait de passer à Ferrari.

Verstappen est heureux de mettre la spéculation derrière lui.

“Je me suis toujours senti très à l’aise dans l’équipe, et je n’ai jamais vraiment voulu précipiter quoi que ce soit parce que ce n’était pas nécessaire”, a-t-il déclaré à Racer.

«Je pense que tout s’est déroulé très rapidement, donc pour moi l’année dernière, je n’y ai jamais vraiment pensé trop et ensuite nous l’avons trié pendant l’hiver.

«Je pense que c’est aussi une bonne chose car cela enlève tout doute. Il n’y a plus de points d’interrogation.

«Lorsque vous entrez dans une saison où votre contrat est en fin d’année, à un moment donné, cela va peut-être être un peu gênant vers la prochaine voiture un an après.

“Je ne voulais donc rien de tout cela.”

Le vainqueur à huit reprises du Grand Prix se dit heureux de rester à Red Bull car il pense que l’équipe peut se battre pour des victoires en course et, finalement, pour le titre mondial.

“Pour moi, c’est le bon endroit”, a-t-il ajouté.

«Je me sens vraiment bien dans l’équipe, il y a beaucoup de bonnes personnes dans l’équipe et je vois évidemment la motivation et la soif de lutter pour des victoires et un championnat.»

