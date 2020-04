Max Verstappen remporte un triplé sur le podium lors des débuts en Supercars

Date publiée: 15 avril 2020

Max Verstappen a connu des débuts réussis au deuxième tour de la série BP Supercars All Stars Eseries en réussissant un triplé de podiums.

Verstappen, qui continue de se démarquer de la série officielle de Grand Prix virtuel de Formule 1, était une entrée générique pour la série de courses en ligne Supercars, et s’est engagé dans une plaisanterie d’avant-course amicale avec son coéquipier Shane van Gisbergen, qui avait doublé lui «Mark Verstappen», faisant référence à Mark Webber comme étant le pilote numéro deux de Sebastian Vettel chez Red Bull.

Max serait à la hauteur de ce surnom avec trois arrivées consécutives en P2 sur le Circuit de Catalunya et Silverstone, mais cela ne nuit en rien à ses performances dans une voiture Holden livrée par Red Bull qu’il ne connaît pas complètement.

“Je m’y habitue toujours, je ne suis certainement pas le meilleur de cette voiture”, a déclaré Verstappen.

“En fait, d’après mon ressenti, je me bats un peu. Mais c’est amusant, c’est vraiment cool. Heureusement, les pistes [for the second round] Je sais, donc ça aide un peu.

“[The issues are] clouer la poignée, déverrouiller les roues et faire patiner les roues dans le coin, je ne suis toujours pas très bon pour faire tourner l’accélérateur, donc j’utilise l’auto-blip pour le moment. Il y a probablement un peu de temps là-dedans. »

C’était amusant @redbullholden 💪🍿 #RedBullFamily pic.twitter.com/6N8USLChqv

– Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) 15 avril 2020

Bien que Verstappen ait raté la plus haute marche du podium, il est prêt à entrer dans la prochaine manche qui verra les pilotes s’attaquer au Bathurst 1000.

“Oh mon Dieu”, a déclaré Verstappen. “Très bien, voyons ce qui est possible dans les semaines à venir, mais c’était très amusant et j’ai vraiment apprécié.

“C’était très amusant.

«Ces voitures ne sont certainement pas faciles à conduire et pouvoir faire équipe avec Shane et Jamie a été très amusant et en fait, être trois fois deuxième n’est pas un mauvais résultat.

“Deux fois un contre deux pour Red Bull donc c’est bien.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.