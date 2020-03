Max Verstappen teste le circuit rénové de Zandvoort et ses surélévations difficiles

Aujourd’hui, Max Verstappen a eu un énorme privilège lorsqu’il est devenu le premier pilote à rouler sur le nouveau circuit de Zandvoort, site du GP des Pays-Bas le 3 mai. Avec la Red Bull RB8, la voiture avec laquelle l’équipe autrichienne a remporté le titre en 2012, le conducteur de tulipes a pu expérimenter le passage d’une Formule 1 sur les deux nouvelles courbes inclinées de 18 degrés.

Après avoir terminé le test, Verstappen a déclaré: “C’était une excellente occasion d’être la première personne à conduire une voiture de F1 sur le nouveau circuit de Zandvoort et la piste est vraiment cool, surtout au virage 3, où l’inclinaison est incroyable. Je ne m’attendais pas à ce que l’écart était si grand, mais c’est merveilleux d’y conduire une F1. Le dernier virage est le même. Il est également assez raide, donc avec de nouvelles voitures et des DRS ouverts là-bas, ce sera un bon défi et beaucoup de plaisir “, a déclaré le Pilote Red Bull.

Max Verstappen sur le circuit rénové de Zandvoort

En plus de tester la RB8, Verstappen a également pris la piste dans une Aston Martin DBS Superleggera et avait comme copilote son père Jos, qui a précisément célébré aujourd’hui son 48e anniversaire. À cet égard, Max a déclaré: “Il n’aime toujours pas être assis à côté de moi donc je ne l’ai pas poussé à la limite. Nous avons juste parlé et nous sommes amusés “, a plaisanté le jeune pilote.

En ce qui concerne le tracé, Verstappen a déclaré: “La piste entière est très exigeante. Il y a beaucoup de virages rapides et il n’y a pas beaucoup de zones d’échappement. Cela rend vraiment difficile d’atteindre la limite, mais c’est bien. C’est ce que nous aimons. Est-ce que venir ici aujourd’hui me donne un avantage? Peut-être un peu. C’est toujours bien de conduire une piste la première fois et de voir comment ça se sent et comment c’est. J’ai vraiment apprécié. “

Max avec son père Jos Verstappen à l’Aston Martin DBS Superleggera

“Je veux vraiment revenir ici pour le Grand Prix. L’avoir à la maison sera encore plus fou que d’habitude en termes de soutien. J’espère que ce sera le clou de la saison, mais tout dépendra du résultat de dimanche. Nous ferons de notre mieux pour assurez-vous que c’est bon “, a conclu le pilote de 22 ans.

.