Mazda Team Joest relancera la Rolex 24 depuis la pole

Mazda Team Joest a remporté la pole pour la Rolex 24 à Daytona dans une séance écourtée lorsque Ricky Taylor a écrasé son Team Penske lors des qualifications de jeudi.

Oliver Jarvis a piloté la Mazda DPi à la première place de départ de la course d’endurance deux fois par jour qui commence samedi au Daytona International Speedway et utilise à la fois le parcours sur route et l’ovale.

Il était mis au défi par le champion en titre de la série IMSA Juan Pablo Montoya dans une Acura pour l’équipe Penske, mais le tir de Montoya pour l’attraper a pris fin lorsque Taylor s’est écrasé avec un peu moins de deux minutes restantes en qualifications.

Wayne Taylor Racing, vainqueur de la course en titre, s’est qualifié cinquième avec Ryan Briscoe au volant. L’équipe a un nouveau look cette année alors que le pilote à temps plein Jordan Taylor a quitté l’organisation de son père pour devenir pilote d’usine Corvette, donc seuls Renger Van der Zande et Kamui Kobayashi sont revenus dans la gamme d’endurance gagnante.

Briscoe a remplacé Jordan Taylor en tant que pilote à temps plein pour la saison, tandis que le quintuple champion IndyCar Scott Dixon complète la composition de l’équipe d’endurance.

Le peloton de la course de cette année ne compte que 38 inscriptions – le plus petit des 58 courses du prestigieux coup d’envoi de la saison. Le plus petit champ était auparavant de 42 partants en 1962, la deuxième année de la course.

Alors que le champ comprend 18 impressionnants fabricants différents, il y a une absence flagrante avec Chip Ganassi mis à l’écart après que Ford ait mis fin à son programme après quatre saisons dans la catégorie GT Le Mans. Ganassi espère revenir à la compétition sportive en 2021, potentiellement dans la classe Daytona Prototype, mais ses deux entrées de côté ont contribué au faible nombre de voitures.

La classe DPi, qui court pour la victoire générale, ne compte que huit inscriptions. Mais la classe comprend les gagnants d’Indianapolis 500, Dixon, Montoya, Helio Castroneves, Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay et le quadruple champion IndyCar Sébastien Bourdais.

Ben Keating a remporté la pole dans la classe Le Mans Prototype 2 pour PR1 Mathiasen Motorsports. La classe LMP2 n’a que cinq entrées.

Keating participe à deux classes ce week-end, car il est également membre de Riley Motorsports dans la classe GT Daytona.

Porsche GT Team a balayé les deux premières positions de qualification dans la catégorie GT Le Mans alors que Nick Tandy a remporté la pole dans la 911 RSR-19 et Laurens Vanthoor a terminé deuxième dans la voiture sœur. Tandy a battu son record de qualification de classe de l’année dernière.

Tandy a maintenant remporté quatre pôles à la Rolex, égalant Scott Pruett pour le record de course.

Pfaff Motorsports a remporté la pole avec une Porsche 911 dans la catégorie GT Daytona, qui compte le plus de participants avec 18 voitures. Parmi les voitures en GTD se trouvent deux entrées Lexus d’AIM Vasser Sullivan, dont l’une est pilotée par le champion en titre de NASCAR Kyle Busch.

Mais cette voiture a nécessité un changement de moteur de précaution après l’entraînement de jeudi et n’était pas prête à se qualifier. Il commencera samedi à l’arrière du terrain.

L’équipe Pfaff, quant à elle, a fait tourner les têtes tout au long du mois avec le lancement de nouvelles combinaisons qui donnent un clin d’œil aux racines canadiennes de l’équipe. Les combinaisons sont conçues pour ressembler à une chemise en flanelle à carreaux et à un pantalon en jean, mais fabriquées à partir du matériau Nomex ignifuge standard.

Retour au Mans pour la première classe IMSA

IMSA créera une nouvelle voiture pour sa classe supérieure qui pourra participer aux légendaires 24 Heures du Mans d’ici 2022.

La nouvelle voiture sera appelée Le Mans Daytona et sera éligible pour les équipes à concourir pour le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC) et le titre général IMSA.

Les équipes nord-américaines n’ont jamais été éligibles pour la victoire au Mans, la course d’endurance la plus prestigieuse au monde. Mais la nouvelle réglementation ouvre désormais la voie à Roger Penske, Chip Ganassi et d’autres grands propriétaires.

Ganassi a remporté une victoire de classe en 2016 avec Ford lorsque le constructeur est revenu en France pour célébrer le 50e anniversaire de son balayage emblématique de la course de 1966, présenté dans le film «Ford contre Ferrari» nominé aux Oscars.

Penske a couru deux fois au Mans – en tant que pilote en 1963 et propriétaire de l’équipe en 1971.

“Il aime gagner de grands événements – c’est un grand événement”, a déclaré vendredi le président de l’IMSA, Jim France. “Connaissant Roger comme je le fais, je suis sûr que ce sera quelque chose qui l’intéresserait.”

L’équipe de Penske, composée de Dane Cameron et Juan Pablo Montoya, a remporté le titre de la série générale IMSA la saison dernière. Wayne Taylor Racing, quant à lui, est le vainqueur en titre de la Rolex 24 de ce week-end à Daytona et le propriétaire de l’équipe a déclaré qu’il se disputerait pour se rendre au Mans en 2022.

“Enfin, nous avons une chance d’aller plus loin et de concourir pour la victoire globale”, a déclaré Taylor. «C’est quelque chose que je n’ai jamais réalisé en tant que pilote, mais maintenant, en tant que propriétaire d’équipe, cette possibilité est là et j’espère seulement que les constructeurs nous soutiendront de la manière qui sera nécessaire.»

La convergence donne aux constructeurs automobiles l’opportunité de rivaliser avec la même voiture au Mans, la Rolex 24, au SuperSebring ou à Spa-Francorchamps, au Motul Petit Le Mans et même à Silverstone. A partir de septembre 2021 en FIA WEC et à partir de janvier 2022 en WeatherTech Championship, les constructeurs pourront entrer dans la catégorie supérieure et participer aux deux premiers championnats d’endurance avec le nouveau modèle LMDh.

Le châssis commun à ACO et IMSA utilisera des éléments des châssis Hyper Mans et LMP2 du Mans et sera construit par les quatre fabricants LMP2 actuels: Dallara, Ligier, Multimatic et Oreca. Ce châssis sera également utilisé pour la nouvelle génération de LMP2.

La voiture utilisera un système KERS hybride commun sur l’essieu arrière. Sa silhouette et son design seront modifiables, développés selon la marque ou le style du constructeur, qui fournira le moteur.

La France a noté que l’accord est encore un autre indicateur du travail que font diverses séries de sport automobile pour renforcer le sport: «Je ne pense pas que nous ayons vraiment travaillé les uns contre les autres, mais il y a certainement, du point de vue du sport automobile, la façon dont les choses changent.

«Nous travaillons tous ensemble pour nous assurer que les sports mécaniques restent en bonne santé. Rien n’est facile, et ce n’est pas facile non plus », a-t-il expliqué.

