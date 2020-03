McLaren: 14 employés mis en quarantaine dans les chambres d’hôtel pour les deux prochaines semaines

Le cauchemar du Grand Prix d’Australie se poursuit pour McLaren alors que 14 de leur personnel sont mis en quarantaine dans leurs chambres d’hôtel à Melbourne après qu’un membre de l’équipe a été testé positif pour COVID-19 mercredi, ce qui a incité l’équipe à se retirer de l’ouverture de la saison de Formule 1.

L’appel déclenché par le patron de l’équipe, Zak Brown, a conduit à retirer la prise sur l’ensemble de l’événement et, selon tous les comptes, il est peu probable que la saison commence avant juin avec les courses de Bahreïn et du Vietnam prévues, tout comme le Grand Prix de Chine un il y a quelques semaines.

Déclaration de McLaren:

«McLaren soutient pleinement la décision prise par la Formule 1, la FIA et l’Australian Grand Prix Corporation d’annuler l’événement.

Pendant la nuit, 14 membres de l’équipe, en plus du cas confirmé, ont été placés en quarantaine à l’hôtel de l’équipe pendant 14 jours, conformément aux directives des autorités sanitaires locales. Ce sont des personnes qui avaient été en contact étroit avec le membre de l’équipe dont le test de dépistage du coronavirus était positif.

Ces personnes sont soutenues par des cadres supérieurs de l’équipe, qui resteront avec eux pendant la période de quarantaine. Tous les autres membres de l’équipe qui présentent des symptômes seront testés immédiatement et s’isoleront d’eux-mêmes, conformément à notre protocole.

D’autres membres de l’équipe ont été autorisés à retourner dans le paddock pour emballer l’équipement de l’équipe avant de retourner au Royaume-Uni. À son arrivée au Royaume-Uni, aucun membre de l’équipe de course ne retournera au McLaren Technology Center pendant une période de 14 jours, par mesure de précaution. »

