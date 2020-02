McLaren a ramassé des morceaux après l’échec d’Alonso et d’Andretti

Date publiée: 26 février 2020

McLaren n’a pas tardé à ramasser les morceaux et le parrainage, après que l’accord d’Indianapolis 500 de Fernando Alonso avec Andretti Autosport s’est effondré à la 11e heure.

Alonso était en pourparlers avec Michael Andretti à propos d’un disque Indy 500 2020 alors que le double champion du monde de F1 poursuit la dernière pièce de sa triple couronne.

Il y avait même un parrainage en place via Ruoff Mortgage, sponsor de longue date d’Andretti Autosport.

L’accord, cependant, a été rejeté à la 11e heure par les grands patrons de Honda au Japon, qui sont peut-être encore en train de critiquer la critique du «moteur GP2» d’Alonso lors du Grand Prix du Japon 2015.

Laissés avec peu de possibilités pour un trajet en Indy, Alonso et McLaren ont annoncé mardi qu’ils feraient de nouveau équipe.

Alonso a tenté d’entrer dans l’Indianapolis 500 2019 avec McLaren comme une seule voiture, mais cela n’a pas été suffisant pour les qualifications.

Cette saison, il se joindra à l’équipe à plein temps d’Arrow McLaren Chevrolet, l’un des trois pilotes en action pour la nouvelle équipe.

Expliquant comment l’accord a été conclu, le PDG de McLaren, Zak Brown, dit qu’il vient de ramasser les pièces, y compris Ruoff Mortgage, après qu’Alonso et Andretti n’ont pas fonctionné.

Il a déclaré à Motorsport.com: «Évidemment [Ruoff] sont un partenaire de Michael [Andretti] et Michael est un de mes amis et un partenaire en Australie [the Walkinshaw Andretti United Autosports team in Supercars], et comme je suppose qu’il avait ses conversations avec Fernando, Ruoff cherchait quelque chose avec un grand impact et une grande exposition.

“Quand Fernando et Michael n’ont pas réussi à conclure un accord, Ruoff a demandé à Michael s’il les dérangerait d’aller là où Fernando va parce qu’ils savent qu’il va attirer énormément d’attention.

“Étant donné que Michael a conclu toutes ses transactions avec les sponsors en titre, il ne pourrait pas offrir quelque chose d’aussi important que le parrainage de marque et de titre que Fernando générera.

“Alors il nous a donné sa bénédiction et nous avons un accord avec Ruoff et nous sommes ravis de les avoir avec nous pour le mois de mai.”

Brown espère que l’expérience passée d’Alonso en Indy, qui comprend une conduite d’Andretti Autosport à l’événement de 2017, aidera McLaren et ses deux jeunes pilotes, Patricio O’Ward et Oliver Askew.

“Après avoir parlé avec Fernando, je pense qu’il a maintenant un an et demi d’expérience à Indianapolis et il aime avoir des coéquipiers très compétitifs”, a déclaré Brown.

“Je pense que Pato et Oliver seront très rapides, et il est très confiant en ses propres capacités et a suffisamment d’expérience en course pour qu’il soit très bien.”

