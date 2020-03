McLaren annonce qu’ils ne participeront pas au GP d’Australie de F1

Les 10 écuries de Formule 1 sont arrivées à Melbourne cette semaine, prêtes à participer à la première course de la saison 2020 sur le circuit d’Albert Park, mais McLaren a publié un communiqué annonçant qu’elles, ainsi que les pilotes Carlos Sainz et Lando Norris, ne participeraient pas à l’événement.

“Cette décision a été prise pour le bien-être non seulement des employés de McLaren F1 et de ses sponsors, mais aussi pour celui de ses rivaux, les fans de la Formule 1 et tous ses participants”, a déclaré McLaren, dont les deux pilotes sont l’Espagnol Carlos Sainz Junior et le Britannique Lando Norris, dans un communiqué.

L’équipe basée à Woking, au Royaume-Uni, a ajouté : “L’équipe s’est préparée à cette éventualité et a continué à soutenir son employé qui va maintenant entrer en période de quarantaine. L’équipe coopère avec les autorités locales compétentes pour les aider dans leurs enquêtes et analyses.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andreas Seidl, directeur de McLaren F1 Team, ont informé la Formule 1 et la FIA que la décision “a été prise avec un devoir de diligence non seulement envers les employés et les partenaires de McLaren F1, mais aussi envers les concurrents, les fans de Formule 1 et toutes les parties concernées.

“McLaren Racing a confirmé ce soir à Melbourne son retrait du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2020, suite au test positif d’un membre de l’équipe pour le coronavirus. Le membre de l’équipe a été testé et isolé lui-même dès qu’il a commencé à présenter des symptômes et sera désormais traité par les autorités sanitaires locales”, a déclaré le conseil d’administration de la catégorie.

Ils ont conclu en déclarant qu’à la suite du résultat du test sur un membre de l’équipe McLaren, la Formule 1 et la FIA ont été en contact étroit avec eux au sujet de leur décision et ont coordonné avec toutes les autorités compétentes les mesures à prendre : “Notre priorité est la sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel de la course.

Plusieurs membres de l’équipe de Haas et un de McLaren avaient montré des signes de grippe mercredi à leur arrivée sur le circuit de Melbourne et avaient été mis en quarantaine et testés.

Si les membres de Haas sont testés négatifs, ceux de McLaren sont testés positifs, ce qui oblige l’équipe à se retirer.

Selon des sources proches des organisateurs, neuf personnes au total ont été testées pour le coronavirus et seul le membre de l’équipe McLaren a été testé positif.

Si la course a finalement lieu, seules 18 voitures prendront le départ dimanche. McLaren, qui est motorisé par Renault, avait terminé quatrième au championnat du monde des constructeurs l’année dernière.