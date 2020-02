McLaren avait besoin de laisser tomber Honda pour aller de l’avant

Date publiée: 8 février 2020

Le directeur général de la F1, Ross Brawn, a déclaré que la décision de McLaren de laisser tomber Honda en 2017 était “nécessaire” afin qu’ils puissent trouver leurs propres défauts.

Le fabricant japonais est revenu à la série en 2015 alors qu’il cherchait à raviver ses jours dominants avec McLaren, mais finalement la relation s’avérerait tout sauf dominante.

Et après trois ans de problèmes de puissance et de fiabilité, McLaren a annoncé que Renault deviendrait son fournisseur de moteurs à partir de 2018.

Mais alors que McLaren a amélioré ses sauts et ses limites depuis, revendiquant le P4 au Championnat des constructeurs 2019, Honda aussi.

En 2019, ils porteraient Red Bull à trois victoires en course lors de leur première saison ensemble, tandis que leur équipe junior Toro Rosso, maintenant AlphaTauri, a également pris deux podiums lors de leur deuxième année avec Honda.

Malgré l’amélioration de la fortune de Honda, Brawn pense que la même chose ne s’est produite que pour McLaren, car ils ont pu rompre avec ce qui était devenu une relation toxique et trouver leurs propres défauts.

Comme cité par Motorsport.com, il a déclaré: «Ils ont maintenant des gens sensés et il leur a fallu un certain temps pour le reconnaître.

«Les gens disent qu’ils ont fait une grosse erreur en se débarrassant de Honda. Mais, je pense que de façon assez amusante, ils avaient presque besoin de faire cela pour reconnaître ce qu’ils devaient faire avec l’équipe.

«Ils blâmaient tout le temps Honda et je pense qu’ils reconnaîtraient maintenant que ce n’était pas vrai. Ce n’était pas tout. Et en se débarrassant de Honda et en obtenant une référence, ils ont reconnu qu’ils devaient faire quelque chose avec l’équipe.

“Je ne sais pas comment ils auraient pu arriver à cette conclusion à moins d’avoir mis un moteur à l’arrière de la voiture avec laquelle quelqu’un d’autre courait et avec qui quelqu’un d’autre allait bien.

«Ce faisant, ils ont alors reconnu qu’ils avaient des problèmes plus importants que le moteur et qu’ils ont dû faire des changements. Et je pense qu’ils ont apporté des changements très sensibles. »

McLaren a fixé 2023 comme objectif quand elle veut à nouveau gagner des courses, à quel point les changements de règlement 2021 devraient faire leur marque dans la série.

Et Brawn estime que même si certaines équipes de milieu de terrain voulaient que les contrôles des coûts soient encore plus stricts, elles en bénéficieront néanmoins grandement.

«Ils sont très confrontés à des difficultés économiques. Cela fait partie du problème », a-t-il déclaré.

“Je sais qu’il y a un peu de frustration de la part de certaines équipes que les contrôles des coûts ne sont pas inférieurs parce que je pense que nous avons dû les mettre à un niveau qui était gérable pour les meilleures équipes.

«Mais ce sera encore un changement spectaculaire pour les meilleures équipes en termes de changement de leur structure et ainsi de suite.

«Je pense que ce processus même apportera un peu plus de parité entre le milieu de terrain et les meilleures équipes de F1. Je pense donc qu’il y a un avenir meilleur pour les mêmes équipes de milieu de terrain.

«Le nouvel accord commercial est beaucoup plus équitable. Le prix en argent est beaucoup plus équitablement réparti entre les équipes.

“Donc, ces équipes, certaines d’entre elles vont avoir une augmentation substantielle de leur prix en argent, ce qui rendra leur économie plus sensible.”

