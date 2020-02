McLaren ‘choqué dans le bon sens’ avec le rythme MCL35

Date publiée: 28 février 2020

Carlos Sainz est assez optimiste quant à la façon dont les tests se sont déroulés pour McLaren, le rythme du MCL35 choquant l’équipe dans le bon sens.

McLaren défendra sa couronne de «meilleur du reste» en 2020 et, à première vue, semble avoir Renault et Racing Point comme rivaux immédiats.

Un tour en particulier sur le pneu moyen C3 lors de la dernière séance du matin a attiré l’attention de Sainz et il a également signalé une amélioration généralisée avec leur challenger 2020 par rapport à son prédécesseur.

“Je suis satisfait des progrès réalisés jusqu’à présent”, a déclaré Sainz à F1TV.

“J’en suis particulièrement heureux. Nous avons réussi à passer une bonne journée de test aujourd’hui.

«Nous avons réussi à tester trois ou quatre choses que j’avais en tête et à préparer un plan de course pour m’assurer de les tester avant l’Australie.

«J’ai réussi à tirer des conclusions, et pour moi, une bonne journée de test est basée sur cela.»

“C’est très amusant.

«Je veux dire, un 16,8 sur un pneu C3 à Barcelone se sent spécial, se sent rapide. Je pense que nous sommes tous assez choqués dans le bon sens par la vitesse à laquelle nous sommes et combien nous apprécions cette voiture 2020.

“Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à l’année dernière. Je pense que la voiture, en regardant les données, nous sommes beaucoup plus rapides un peu partout par rapport à l’année dernière, donc j’en suis très heureux.

“Maintenant, cela dépend des progrès réalisés par les autres.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.